"Зомбі-Анджеліна Джолі" зізналася, як насправді створила свій моторошний образ

"Зомбі-Анджеліна Джолі" / © Сахар Табар в Instagram

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Іранська інфлюенсерка Фатеме Хішванд, більш відома під псевдонімом Сахар Табар і прізвиськом «зомбі-Анджеліна Джолі», визнала, що її моторошний образ у соціальних мережах був створений переважно за допомогою цифрового оброблення фотографій, а не десятків косметологічних процедур, як вона стверджувала раніше.

Про це повідомляє Ladbible.

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Світову популярність Сахар Табар здобула 2017 року після публікації серії фотографій із неприродно худим обличчям, різко збільшеними губами та загостреними рисами. Тоді вона заявляла, що пройшла близько 50 косметичних процедур, через що її почали називати «зомбі-Анджеліною Джолі».

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Втім, як зазначає Ladbible, сама Хішванд згодом спростувала ці твердження. В ефірі іранського державного телебачення, а також в інтерв’ю місцевому інформаційному агентству Rokna вона пояснила, що більшість фотографій були результатом комп’ютерного опрацювання.

«Те, що ви бачили в Instagram, було комп’ютерними ефектами, які я використовувала для створення образу», — сказала вона.

За словами Хішванд, її метою було не наслідування голлівудської акторки, а створення образу, схожого на персонаж мультфільму Тіма Бертона «Труп нареченої». Вона також зізналася, що з дитинства мріяла про популярність, а соціальні мережі здалися їй найпростішим шляхом до слави.

Гонитва за популярністю закінчилася арештом

Як нагадує Ladbible, у жовтні 2019 року іранська влада заарештувала інфлюенсерку. Їй висунули низку звинувачень, серед яких «розпуста на землі», «підбурювання молоді до аморальної поведінки», «образа святинь» та незаконне отримання доходів.

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Суд засудив її до десяти років позбавлення волі, однак після 14 місяців ув’язнення Хішванд звільнили під заставу.

Після виходу на свободу вона заявила, що більше не прагне популярності й не планує повертатися до активності в Instagram.

«Я впевнена, що більше навіть не встановлюватиму Instagram на свій телефон», — сказала вона.

Правозахисники заявляли про тиск на блогерку

Ladbible зазначає, що поява Хішванд в ефірі іранського державного телебачення, де її історію подали як приклад того, до чого може призвести прагнення до популярності в соціальних мережах, викликала критику правозахисників.

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Який насправді вигляд має Фатеме Хішванд, яку називали «Зомбі-Анджеліною Джолі» / © скриншот з відео

Зокрема, Центр з прав людини в Ірані заявляв, що такі публічні заяви могли бути зроблені під тиском влади та називав їх «вимушеними свідченнями».

Правозахисники також повідомляли, що 2020 року під час перебування у в’язниці Хішванд захворіла на COVID-19 і була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Подальша доля інфлюенсерки невідома

За даними Ladbible, після звільнення під заставу Фатеме Хішванд практично зникла з публічного простору. Вона припинила активність у соціальних мережах, а її нинішнє місце перебування та подальша доля залишаються невідомими.

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