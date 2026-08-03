Голий екстремал стрибнув з верхівки Бруклінського мосту та дивом вижив (відео)

Стрибок чоловіка з вершини Бруклінського мосту / © скриншот з відео

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У Нью-Йорку 44-річний чоловік оголеним стрибнув із вершини Бруклінського мосту у річку Іст-Рівер. Подолавши висоту у 85 м, він дивом не зазнав жодних фізичних травм. Момент екстремального падіння зафіксували на відео.

Про це пише Lad Bible.

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Невідомий чоловік здійснив стрибок із верхівки знаменитого Бруклінського мосту в Нью-Йорку 2 серпня. Він упав із висоти близько 278 футів (приблизно 85 м) у води річки Іст-Рівер.

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Інцидент зафіксували очевидці з різних ракурсів. Відео швидко розлетілися соціальними мережами після того, як люди помітили чоловіка на вершині північної кам’яної вежі мосту.

Близько 14:30 він розігнався та стрибнув униз. Із собою чоловік мав лише предмет, схожий на сумку служби доставки їжі, тоді як свій одяг залишив на верхній частині конструкції.

На записах чути, як свідки події, які перебували на мосту, кричать у момент падіння, а один із чоловіків вигукує: «О Боже».

Дата публікації 16:24, 03.08.26 Кількість переглядів 12 Голий чоловік стрибнув з вершини Бруклінського мосту і вижив

За даними джерел у Департаменті поліції Нью-Йорка (NYPD), чоловікові 44 роки. Повідомляється, що під час підйому він ніс із собою прапор Казахстану, який пізніше закріпив на мосту.

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На місце події оперативно прибули співробітники підрозділу екстреної служби поліції Нью-Йорка. Вони піднялися на вежу та намагалися переконати чоловіка безпечно спуститися вниз. Попри перемовини з правоохоронцями, чоловік вирішив стрибнути з мосту і впав у річку.

На щастя, неподалік уже перебував катер підрозділу водної поліції NYPD. Його співробітники швидко дістали чоловіка з води, після чого негайно доправили до лікарні. За інформацією ЗМІ, попри падіння з великої висоти, чоловік не отримав фізичних травм. Водночас його госпіталізували для надання психіатричної допомоги.

Наразі поліція продовжує розслідування інциденту та з’ясовує, чи були в діях чоловіка ознаки будь-якого правопорушення.

До слова, у Ріо-де-Жанейро чоловік дивом уникнув смерті під час потужної бурі: під час пориву вітру понад 100 км/год. на тротуар, де він стояв, впали величезне дерево та електричний стовп. Перехожий встиг в останню секунду відскочити вбік і вцілів, відбувшись лише падінням серед гілок.

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