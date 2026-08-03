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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
105

Голий чоловік стрибнув з вершини Бруклінського мосту і вижив

Голий чоловік стрибнув з вершини Бруклінського мосту і вижив

Голий чоловік стрибнув з вершини Бруклінського мосту і вижив

У Нью-Йорку 44-річний чоловік роздягнувся, вивісив прапор Казахстану на вершині Бруклінського мосту та стрибнув з висоти близько 85 м в Іст-Рівер. Попри спроби поліції відмовити чоловіка від цього, він здійснив стрибок, але водна поліція швидко витягла його з води. Чоловік дивом не зазнав фізичних травм, однак його госпіталізували для надання психіатричної допомоги, а поліція проводить перевірку інциденту.

Дата публікації
Кількість переглядів
105

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