Чи жінки емоційніші за чоловіків: дослідження / © pexels.com

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Дослідження американських науковців показало: емоції чоловіків протягом дня можуть коливатися приблизно так само, як і жіночі. А уявлення про надмірну жіночу емоційність значною мірою може бути пов’язане з тим, як суспільство сприймає та оцінює прояви почуттів у представників різних статей.

Чи справді жінки емоційніші за чоловіків

Науковці з Мічиганського університету та Університету Пердью вирішили перевірити, чи дійсно існує суттєва різниця в емоційних коливаннях чоловіків і жінок.

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У дослідженні взяли участь 142 людини, за емоційним станом яких спостерігали протягом 75 днів. Жінок розділили на кілька груп: учасниць із природним менструальним циклом та тих, хто приймав різні види оральних контрацептивів.

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Дослідники аналізували щоденні зміни емоцій учасників, зокрема їхню мінливість, стійкість у часі та циклічність.

Результат виявився цікавим: науковці отримали значно більше доказів на користь схожості емоційних коливань чоловіків і жінок, ніж на користь суттєвих відмінностей між ними. Автори наукової роботи зазначають, що навіть якщо певні відмінності існують, їхній ефект, імовірно, дуже малий.

Тобто твердження, що жінки від природи значно емоційніші за чоловіків, це дослідження не підтверджує.

А як щодо жіночих гормонів

Один із найпоширеніших аргументів на користь підвищеної жіночої емоційності — гормональні коливання протягом менструального циклу.

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Саме тому дослідники окремо порівнювали жінок із природним циклом та учасниць, які використовували різні види оральних контрацептивів. Останні можуть змінювати природні коливання гормонів.

Однак і тут суттєвої різниці в загальній мінливості емоцій виявити не вдалося. Результати показали більше подібностей, ніж відмінностей не лише між чоловіками та жінками, а й між різними групами жінок.

Це не означає, що гормони взагалі не впливають на самопочуття або настрій. Автори наголошують, що на емоції можуть впливати різноманітні чинники — від гормонів до сну, харчування, фізичної активності, соціальної взаємодії та повсякденних подій. Проте отримані результати не підтвердили припущення, що через гормональні особливості емоції жінок загалом є значно мінливішими.

Чому тоді жінок вважають більш емоційними

Причина може полягати не лише в самих емоціях, а й у тому, як суспільство трактує їхні прояви.

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Одна й та сама емоційна поведінка чоловіка та жінки може отримувати абсолютно різні оцінки. Дослідниця Адрієн Белц наводила простий приклад: чоловіка, який бурхливо реагує під час спортивного матчу, можуть назвати пристрасним уболівальником, тоді як емоційну реакцію жінки за інших обставин можуть сприйняти як ірраціональну.

Через такі соціальні установки може виникати враження, що саме жінки частіше керуються почуттями.

Водночас чоловічі прояви сильних емоцій можуть просто називатися іншими словами. Роздратування, гнів, азарт чи надмірне захоплення — це також емоційні реакції, хоча в повсякденному житті їх не завжди сприймають як ознаки «емоційності».

Чоловіки та жінки можуть по-різному виражати почуття

Важливо розрізняти переживання емоції та її зовнішнє вираження.

Людина може відчувати сильний страх, сум, образу чи тривогу, але майже ніяк не демонструвати їх оточенню. Відсутність помітної реакції не обов’язково означає відсутність почуттів.

Саме тому зовнішня поведінка не завжди дозволяє визначити, хто емоційніший — чоловіки чи жінки.

На те, як людина проявляє почуття, можуть впливати виховання, культурні норми, оточення та очікування суспільства. Тому відмінності, які ми бачимо в поведінці чоловіків і жінок, не обов’язково означають настільки ж значні відмінності у внутрішніх переживаннях.

Що насправді показало дослідження

Наукова робота не доводить, що чоловіки та жінки абсолютно однакові у всіх аспектах емоційного життя. Її висновок значно конкретніший.

Протягом 75 днів спостережень дослідники не отримали переконливих доказів того, що щоденні емоційні коливання жінок загалом сильніші, ніж у чоловіків. Ба більше, статистичний аналіз дав приблизно втричі більше доказів на користь відсутності статевих відмінностей у досліджуваній емоційній мінливості, ніж на користь їхньої наявності.

Отже, звичне твердження «жінки просто більш емоційні» є надмірним спрощенням. Чоловіки також переживають емоційні підйоми та спади, навіть якщо способи їхнього прояву можуть відрізнятися.

FAQ

Хто емоційніший — чоловіки чи жінки?

Дослідження, опубліковане в Scientific Reports, не виявило суттєвої різниці в загальній мінливості щоденних емоцій чоловіків і жінок. Протягом 75 днів емоційні коливання учасників обох статей були значно більше схожими, ніж різними.

Чи правда, що жінки емоційніші за чоловіків через гормони?

Гормони можуть впливати на емоційний стан, однак дослідження не підтвердило, що через гормональні коливання жінки загалом мають більш мінливі емоції, ніж чоловіки. Науковці також не виявили значущих відмінностей між жінками з природним менструальним циклом та учасницями, які використовували різні види оральних контрацептивів.

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