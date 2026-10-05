ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3558
Час на прочитання
2 хв

Поліцейські, криміналісти та експерти — у документальному фільмі «безІМЕННІ: боротьба за імʼя» Новини компаній

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Поліцейські, криміналісти та експерти — у документальному фільмі «безІМЕННІ: боротьба за імʼя»

Головне управління Національної поліції у Вінницькій області презентувало документальну стрічку «безІМЕННІ: боротьба за імʼя», присвячену роботі поліцейських та фахівців, які беруть участь у процесі репатріації та ідентифікації загиблих внаслідок війни.

Документальна стрічка розповідає про роботу спеціалізованого центру поліції, де проводяться заходи зі встановлення осіб загиблих. У фільмі свої історії та професійний досвід розповідають слідчі, криміналісти, судово-медичні експерти та інші фахівці, залучені до процесу ідентифікації.

Однією з героїнь стрічки стала родина загиблого військовослужбовця, особу якого вдалося встановити. Батьки розповідають про шлях від очікування та невідомості до отримання підтвердження загибелі сина та можливості попрощатися з ним. 

«За кожним випадком ідентифікації стоїть складна робота багатьох фахівців — від слідчих і криміналістів до судово-медичних експертів. Ми працюємо з усіма доступними матеріалами та доказами, щоб встановити особу загиблого і надати родині достовірну відповідь. Для близьких це означає завершення багаторічного очікування та можливість гідно попрощатися з рідною людиною. Саме тому кожна встановлена особа — це не просто результат експертизи, а повернення людині її імені та історії», — зазначив один з ініціаторів створення документальної стрічки, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, полковник поліції Олександр Федорчук.

Фільм має на меті привернути увагу до роботи фахівців, які встановлюють особи загиблих, та показати значення ідентифікації для родин військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Допрем’єрний показ відбувся 24 вересня у Вінницькому кінотеатрі «Родина». Захід розпочався з хвилини мовчання за всіма полеглими у російсько-українській війні. На показ були запрошені представники обласної та міської влади, керівники правоохоронних та силових структур, командири військових частин, представники громадських організацій, ветерани, депутати, волонтери, а також родичі загиблих і зниклих безвісти.

Документальна стрічка «безІМЕННІ: боротьба за імʼя» вже доступна для перегляду на YouTube. Переглянути фільм можна за посиланням: «безІМЕННІ: боротьба за імʼя» на YouTube

Примітка: Документальна стрічка створена Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації, ДСУ «Вінницьке обласне бюро судово-медичних експертиз», Вінницького НДЕКЦ МВС та ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie