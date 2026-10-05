Поліцейські, криміналісти та експерти — у документальному фільмі «безІМЕННІ: боротьба за імʼя»

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Головне управління Національної поліції у Вінницькій області презентувало документальну стрічку «безІМЕННІ: боротьба за імʼя», присвячену роботі поліцейських та фахівців, які беруть участь у процесі репатріації та ідентифікації загиблих внаслідок війни.

Документальна стрічка розповідає про роботу спеціалізованого центру поліції, де проводяться заходи зі встановлення осіб загиблих. У фільмі свої історії та професійний досвід розповідають слідчі, криміналісти, судово-медичні експерти та інші фахівці, залучені до процесу ідентифікації.

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Однією з героїнь стрічки стала родина загиблого військовослужбовця, особу якого вдалося встановити. Батьки розповідають про шлях від очікування та невідомості до отримання підтвердження загибелі сина та можливості попрощатися з ним.

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«За кожним випадком ідентифікації стоїть складна робота багатьох фахівців — від слідчих і криміналістів до судово-медичних експертів. Ми працюємо з усіма доступними матеріалами та доказами, щоб встановити особу загиблого і надати родині достовірну відповідь. Для близьких це означає завершення багаторічного очікування та можливість гідно попрощатися з рідною людиною. Саме тому кожна встановлена особа — це не просто результат експертизи, а повернення людині її імені та історії», — зазначив один з ініціаторів створення документальної стрічки, заступник начальника слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, полковник поліції Олександр Федорчук.

Фільм має на меті привернути увагу до роботи фахівців, які встановлюють особи загиблих, та показати значення ідентифікації для родин військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

Допрем’єрний показ відбувся 24 вересня у Вінницькому кінотеатрі «Родина». Захід розпочався з хвилини мовчання за всіма полеглими у російсько-українській війні. На показ були запрошені представники обласної та міської влади, керівники правоохоронних та силових структур, командири військових частин, представники громадських організацій, ветерани, депутати, волонтери, а також родичі загиблих і зниклих безвісти.

Документальна стрічка «безІМЕННІ: боротьба за імʼя» вже доступна для перегляду на YouTube. Переглянути фільм можна за посиланням: «безІМЕННІ: боротьба за імʼя» на YouTube.

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Примітка: Документальна стрічка створена Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області за підтримки Вінницької обласної військової адміністрації, ДСУ «Вінницьке обласне бюро судово-медичних експертиз», Вінницького НДЕКЦ МВС та ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

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