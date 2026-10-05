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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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191
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4 хв

Молодик 10 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час

10 жовтня 2026 року о 18:50 (GMT+3) настає молодик у 18-му градусі Терезів — момент, коли Сонце і Місяць збігаються в одній точці зодіаку, символічно обнуляючи місячний цикл і відкриваючи нову сторінку на найближчі чотири тижні.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Молодик 10 жовтня 2026 року: що нас чекає в цей час

Молодик 10 жовтня 2026 року: що нас чекає в цей час / © Associated Press

Це одне з найвитонченіших, найтонших і водночас найважливіших молодиків року — час, коли Всесвіт пропонує по-новому поглянути на те, як ми будуємо стосунки зі світом і з тими, хто в ньому поруч із нами, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

З астрономічної точки зору молодик настає, коли Місяць опиняється точно між Землею та Сонцем, і з нашої планети його зовсім не видно — супутник Землі повністю занурюється в темряву. Старий місячний цикл завершився, новий ще не почав зростати, і саме в цій темряві, у цій паузі між видихом і вдихом, з’являється простір для нового наміру.

З давніх-давен молодики вважалися сакральними моментами для посіву насіння майбутнього. Те, що загадується, формулюється або починається в перші дні після молодика, за астрологічною традицією має більше шансів прорости й зміцніти до моменту, коли Місяць знову стане повним. Це не магія у повсякденному розумінні, а скоріше робота з природними ритмами уваги та наміру — психологічно починати щось нове легше в момент символічного «чистого аркуша».

Міфологічний ключ: Феміда, Діке та народження справедливості

Знак Терезів нерозривно пов’язаний з образом богині правосуддя Феміди — титаніди, однієї з найшанованіших постатей давньогрецького пантеону, яка уособлює божественний, вселенський закон, а не просто людські норми. Феміда тримала в руках терези, на яких зважувала не провину й покарання у вузькому сенсі, а саму гармонію космічного порядку — те, як мають бути розподілені сили у Всесвіті, щоб усе працювало злагоджено.

У Феміди була дочка — Діке, богиня людського правосуддя, більш приземлена версія материнського архетипу, яка відповідала вже не за космічну, а за людську справедливість — за те, як люди поводяться одне з одним, чи обдурюють, чи порушують дане слово, чи зраджують довіру. Міф розповідає, що Діке спочатку жила серед людей у Золотому столітті, але в міру того, як мораль погіршувалася, вона була змушена покинути землю і піднятися на небо, де стала сузір’ям Діви, що межує з Терезами, які вона тримає в руках, — звідси й сам символ зодіакального знака.

Цей міф має глибокий зміст: справедливість і гармонія — це те, що вимагає постійного, свідомого підтримання зусиллями самих людей. Варто лише перестати зважувати, обмірковувати, дбати про баланс у стосунках з іншими — і гармонія, подібно до Діки, покидає наше життя.

Чи існує інший погляд: суд Паріса та ціна вибору

Ще один важливий міф, пов’язаний із Терезами, — історія про суд Паріса, троянського царевича, якому доручили вирішити, хто з трьох богинь найпрекрасніша: Гера, Афіна чи Афродіта. Кожна пропонувала свій дар — владу, мудрість або кохання найвродливішої жінки на землі. Вибір Паріса на користь Афродіти зрештою призвів до Троянської війни.

Цей міф додає молодику у Терезах ще одну важливу грань: будь-який вибір має свою ціну, і справжня мудрість Терезів полягає не в тому, щоб уникати вибору заради збереження уявного спокою, а в тому, щоб робити його усвідомлено, розуміючи наслідки та беручи на себе відповідальність за те, що було обрано.

Природа знака: стихія Повітря, кардинальність, партнерство

Терези — повітряний, кардинальний знак, яким керує Венера, і це поєднання якостей по-своєму унікальне. Кардинальність означає, що Терези, подібно до Овна, Рака та Козорога, знаменують собою початок нового сезону — саме з входженням Сонця в цей знак починається осінь. Це означає, що енергія Терезів — це активне, ініціативне встановлення балансу, яке вимагає зусиль і сміливості, щоб почати.

Повітряна природа знака надає йому інтелектуальності, здатності бачити ситуацію з різних боків, зважувати аргументи, вести діалог. А вплив Венери наповнює цю інтелектуальність теплом, естетичним чуттям і щирим інтересом до краси людських стосунків.

Значення молодика у сфері особистих стосунків

Це, безперечно, головна сфера впливу цього молодика. Найвдаліша пора року, щоб чесно визначити, чого ви насправді хочете від партнерства — романтичного чи ділового, — і почати будувати більш гармонійні, взаємовигідні стосунки. Наміри, закладені зараз, стосуються глибинного, стійкого зв’язку у стосунках.

Значення у сфері ділових та дружніх стосунків

Терези керують не лише романтикою — будь-яке партнерство, де дві сторони залежать одна від одної, потрапляє під їхнє заступництво. Це сприятливий момент, щоб намітити плани щодо більш справедливих ділових угод, знайти бізнес-партнера, вирішити давній конфлікт із колегою шляхом переговорів, а не мовчазного уникнення.

Значення у сфері естетики та самовираження

Оскільки покровителькою знака Терезів є Венера, цей молодик чудово підходить для намірів, пов’язаних із красою, стилем та навколишнім простором. Гарний час загадати бажання, щоб життя стало естетично гармонійнішим — чи то оновлення гардеробу, перетворення оселі, чи просто більш усвідомлений, дбайливий підхід до того, чим ви себе оточуєте.

Метафора моменту

Уявіть Феміду, яка на мить опускає свої терези й дозволяє чашам завмерти в ідеальній рівновазі. Саме в цій паузі з’являється ясність щодо того, яке рішення буде найсправедливішим. Молодик у Терезах 10 жовтня — саме така пауза. Це мить тиші перед тим, як свідомо, з розплющеними очима, зробити наступний крок назустріч більш гармонійним, чесним і взаємозбагачувальним стосункам у своєму житті.

Головна порада дня: не бійтеся робити вибір заради справжньої гармонії, навіть якщо це вимагатиме тимчасово порушити звичний спокій — справжній баланс рідко досягається мовчанням, набагато частіше — чесним, відкритим діалогом.

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