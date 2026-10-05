Астрологиня назвала знаки зодіаку, які приховують справжній стан речей, вдаючи, ніби у них усе гаразд

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Хтось не соромиться скаржитися всім, хто виявляє хоч якийсь інтерес до їхніх справ, а хтось — воліє все приховувати й ні з ким не обговорювати своє життя.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які приховують справжній стан своїх справ, вдаючи, ніби у них усе гаразд.

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Близнята

Близнята не хочуть, щоб їхнє життя — як професійне, так і, особливо, особисте — обговорювали за їхніми спинами. Звісно, вони розуміють, що повністю виключити таку можливість неможливо, але допомоги в цьому питанні від них недоброзичливці — або просто пліткарі — точно не дочекаються: представники цього знака не стануть нікого втаємничувати в подробиці.

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Терези

Терези — як головні естети зодіакального кола, переконані: усе, що їх оточує, має бути і красивим, і бездоганним, і їхнє життя в цьому сенсі не є винятком. Будь-яку деталь свого існування, яка не вписується в таку картину, вони приховують від інших, воліючи переживати її наодинці з самими собою.

Стрілець

Стрільці — як головні оптимісти зодіакального кола — намагаються не звертати уваги на оточення і, тим паче, не втягують у це інших людей. Вони впевнені, що не можна нікого обтяжувати власним негативом, оскільки його в нашому житті й так достатньо, особливо — зараз, а вони з усім впораються самі.

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