У блакитній і чорній сукнях: Іванка Трамп з 15-річною донькою похизувалися елегантними образами

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Реклама

Іванка Трамп разом зі своєю 15-річною донькою Арабеллою відвідала державну вечерю у Білому домі у Вашингтоні. Світлини їхніх образів Іванка опублікувала в Instagram. На знімках вони позували, тримаючись за руки, усміхалися і робили фото в дзеркалі.

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка постала у сукні максі ніжного крижано-блакитного відтінку. Її корсетний верх без бретельок був оздоблений сріблястою вишивкою з камінням. Фігурний нижній край корсета прикрашала бісерна торочка, яка спадала на атласну спідницю.

Реклама

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Вбрання вона доповнила сріблястими гостроносими туфлями на підборах, діамантовими сережками з краплеподібними підвісками і діамантовою каблучкою. В Іванки було гарне укладання з локонами і бічним проділом, а також макіяж з акцентом на очах.

Реклама

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла з’явилася у чорній сукні до підлоги на тонких бретельках. Вбрання мало V-подібний виріз спереду, відкриту спину та спідницю, яка плавно розширювалася донизу. Декоративною деталлю стала довга чорна китиця посередині ліфа.

Іванка Трамп з донькою / © Instagram Іванки Трамп

Образ дівчина доповнила тонким діамантовим намистом, подовженими сережками і браслетом. Елегантна зачіска і макіяж смокі-айс завершили лук Арабелли. На зап’ястях і мами, і доньки також були тонкі червоні нитки.

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, минулого разу Іванка і її донька Арабелла продемонстрували розкішні образи з церемонії у блакитному і жовтому вбраннях.

Новини партнерів