ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У джинсах і топі з квітковим принтом: Міранда Керр продемонструвала стильний лук на івенті

43-річна австралійська модель й екс«ангел» Victoria’s Secret поєднала у своєму аутфіті денім, квітковий принт і витончене взуття на підборах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Міранда Керр

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр відвідала урочисте відкриття Specs у торговому центрі Westfield Century City Mall у Лос-Анджелесі. На заході знаменитість продемонструвала стильний повсякденний образ, у якому вона мала стрункий вигляд.

Міранда одягла сині джинси з високим посадженням і прямими штанинами, які поєднала з топом на тонких бретельках з квітковим принтом у жовтих, зелених і чорних відтінках. Лук модель доповнила золотистими босоніжками з тонкими ремінцями і на шпильках.

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Керр уклала волосся легкими хвилями і з проділом посередині. Вона зробила ніжний макіяж з рожевими рум’янами і рожевим блиском на губах, а також французький манікюр.

Із прикрас знаменитість обрала ланцюжки з камінням і перлинною підвіскою, браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Міранда Керр ефектно повернулася на подіум після 9-річної перерви. Модель продефілювала у ніжному вбранні м’ятно-сірого відтінку з драпуванням.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie