У джинсах і топі з квітковим принтом: Міранда Керр продемонструвала стильний лук на івенті

Міранда Керр / © Getty Images

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Міранда Керр відвідала урочисте відкриття Specs у торговому центрі Westfield Century City Mall у Лос-Анджелесі. На заході знаменитість продемонструвала стильний повсякденний образ, у якому вона мала стрункий вигляд.

Міранда одягла сині джинси з високим посадженням і прямими штанинами, які поєднала з топом на тонких бретельках з квітковим принтом у жовтих, зелених і чорних відтінках. Лук модель доповнила золотистими босоніжками з тонкими ремінцями і на шпильках.

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Міранда Керр / © Getty Images

Керр уклала волосся легкими хвилями і з проділом посередині. Вона зробила ніжний макіяж з рожевими рум’янами і рожевим блиском на губах, а також французький манікюр.

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Із прикрас знаменитість обрала ланцюжки з камінням і перлинною підвіскою, браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Міранда Керр ефектно повернулася на подіум після 9-річної перерви. Модель продефілювала у ніжному вбранні м’ятно-сірого відтінку з драпуванням.

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