Топмодель Міранда Керр поділилася фото з чоловіком-мільярдером на честь 9-ї річниці їхнього весілля

Міранда Керр / © Associated Press

Реклама

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — поділилася у своєму Instagram знімком, на якому її знято зі своїм чоловіком — 35-річним бізнесменом, співзасновником Snapchat і мільярдером Еваном Шпігелем. Судячи з усього, фото було зроблено після закінчення пішої прогулянки.

Міранда Керр із чоловіком Еваном Шпігелем / © Instagram Міранди Керр

Міранда та Еван позують у зручному спортивному одязі. «9 років у шлюбі з моїм коханням», — написала модель під фото.

Зазначимо, вони вперше зустрілися 2014 року на званій вечері бренду Louis Vuitton у Нью-Йорку. Спочатку підтримували дружні стосунки, які згодом переросли в роман. Їхня закрита весільна церемонія відбулася у травні 2017 року на задньому дворі їхнього будинку в Брентвуді (Каліфорнія). Сукню для нареченої створював Модний дім Christian Dior. У пари у шлюбі народилося троє синів — Гарт, Майлз і П’єр.

Реклама

До шлюбу зі Шпігелем модель була одружена з актором Орландо Блумом і народила від нього сина Флінна, якому зараз уже 15 років.

Раніше, нагадаємо, Міранда Керр і Еван Шпігель разом вийшли у світ. І якщо модель була в ефектній рожевій сукні, то її чоловік обрав нудний образ для заходу.

Новини партнерів