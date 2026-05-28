ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Міранда Керр поділилася фото з чоловіком-мільярдером на честь 9-ї річниці їхнього весілля

Зірка опублікувала рідкісний знімок свого чоловіка в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Міранда Керр

Міранда Керр / © Associated Press

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — поділилася у своєму Instagram знімком, на якому її знято зі своїм чоловіком — 35-річним бізнесменом, співзасновником Snapchat і мільярдером Еваном Шпігелем. Судячи з усього, фото було зроблено після закінчення пішої прогулянки.

Міранда Керр із чоловіком Еваном Шпігелем / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр із чоловіком Еваном Шпігелем / © Instagram Міранди Керр

Міранда та Еван позують у зручному спортивному одязі. «9 років у шлюбі з моїм коханням», — написала модель під фото.

Зазначимо, вони вперше зустрілися 2014 року на званій вечері бренду Louis Vuitton у Нью-Йорку. Спочатку підтримували дружні стосунки, які згодом переросли в роман. Їхня закрита весільна церемонія відбулася у травні 2017 року на задньому дворі їхнього будинку в Брентвуді (Каліфорнія). Сукню для нареченої створював Модний дім Christian Dior. У пари у шлюбі народилося троє синів — Гарт, Майлз і П’єр.

До шлюбу зі Шпігелем модель була одружена з актором Орландо Блумом і народила від нього сина Флінна, якому зараз уже 15 років.

Раніше, нагадаємо, Міранда Керр і Еван Шпігель разом вийшли у світ. І якщо модель була в ефектній рожевій сукні, то її чоловік обрав нудний образ для заходу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie