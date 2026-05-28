Тіло після вагітності: що змінюється і що з цим можна зробити

© Credits

Реклама

Ми поспілкувалася із заслуженим лікарем України Дмитром Слоссером , який розповів, через які зміни проходить тіло жінки після народження дитини і в яких випадках без хірургії справді не обійтися.

Лікар каже, що подібні запити він чує постійно: жінки повертаються до активного способу життя, досягають допологової ваги але щось усе одно залишається не так.

Жінки після пологів у розмовах і на консультаціях говорять приблизно одне й те саме: вага вже майже така, як раніше, але тіло має інший вигляд. Найчастіше йдеться про живіт, груди та якість шкіри, — розповідає Дмитро Слоссер.

Реклама

Які зміни найчастіше відбуваються після пологів

Під час вагітності організм проходить через масштабну перебудову. Шкіра та м’язи живота поступово розтягуються, змінюється положення внутрішніх органів, зростає навантаження на спину та тазове дно. Після пологів тканини починають скорочуватись, але цей процес відбувається не завжди повністю.

Однією з найпоширеніших проблем є діастаз — розходження прямих м’язів живота. Між м’язами утворюється проміжок, через який живіт може мати випнутий вигляд навіть у жінок із невеликою вагою. Крім естетичного дискомфорту, це може також впливати на поставу та відчуття нестабільності в корпусі. Ще одна часта зміна — надлишок шкіри, яка після сильного розтягнення просто не може скоротитися самостійно. Складки, в’ялість або так званий шкірний «фартух» у нижній частині живота можуть зберігатися навіть після схуднення.

Чому спорт допомагає не завжди

Багато жінок роками намагаються вирішити ці проблеми винятково спортом. Фізична активність дійсно важлива: вона допомагає відновити м’язовий тонус, покращує кровообіг та загальний стан організму. Але є зміни, які не можна прибрати тренуваннями. Наприклад, спорт не здатен усунути значний надлишок шкіри або вирішити проблему діастазу, — пояснює лікар.

Як вагітність змінює груди та контури тіла

Окрема тема — груди. Під час вагітності та лактації вони збільшуються через гормональні зміни, а після завершення годування об’єм нерідко зменшується, тканини стають менш щільними, змінюється форма і симетрія. Жінки також стикаються з локальними жировими відкладеннями, розтяжками, рубцем після кесаревого розтину та зміною контурів у зоні талії та стегон.

Реклама

Часто навіть за допологової ваги тіло жінки має інакший вигляд саме через зміну якості тканин та їхнього розподілу — зазначає хірург.

Коли може допомогти пластична хірургія

Саме в таких ситуаціях і може допомогти пластична хірургія. Найбільш популярна операція після пологів — абдомінопластика, під час якої видаляється надлишок шкіри та жирової тканини, а розходження м’язів ушивається. Якщо зміни менш значні, може підійти мініабдомінопластика або ліпосакція. Остання ефективна лише тоді, коли шкіра зберегла достатній тонус. Для корекції грудей використовують підтяжку, збільшення імплантами, їхню комбінацію або ліпофілінг власним жиром. Деякі жінки обирають так званий Mommy Makeover — комплексну операцію, яка поєднує корекцію живота та грудей в один етап.

Коли варто планувати операцію після пологів

Щодо термінів Дмитро Слоссер рекомендує не поспішати виконувати пластичні операції після пологів одразу. Організму потрібен час на відновлення. Зазвичай пластичні втручання рекомендують не раніше ніж через 6–12 місяців після пологів. Також бажано дочекатися завершення грудного вигодовування та стабілізації ваги. У цей період тканини поступово приходять у більш стабільний стан, що дозволяє об’єктивно оцінити результат майбутньої корекції.

Дмитро Слоссер

Хірург також підкреслює: пластична операція — це не спосіб швидко схуднути, а інструмент для корекції тих змін, які організм не може відновити самостійно.

Реклама

Новини партнерів