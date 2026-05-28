Королева Матильда та король Філіп завітали на випускний дочки — принцеси Єлизавети — у Гарварді

Принцеса бельгійська Єлизавета закінчила дворічний курс навчання у Гарвардській школі Кеннеді.

Король Філіп, принцеса Єлизавета та королева Матильда / © Getty Images

Вчора принцесі вручили диплом про закінчення навчального закладу. Батьки принцеси — король Філіп та королева Матильда приїхали до США, щоб бути присутнім на церемонії вручення дипломів та привітати свою старшу дочку.

Для церемонії принцеса обрала білий сарафан з V-подібним вирізом на декольте з дрібним квітковим принтом, доповнивши його лакованими туфлями-човниками на підборах і улюбленою маминою сумкою Lady Dior. Образ свій випускниця доповнила золотим ланцюжком з підвіскою на шиї, а також цікавими сережками, волосся розпустила та зробила легкий макіяж на обличчі.

Королева Матильда з’явилася на заході у сукні міді кольору вершкового масла з драпуванням на талії, доповнивши вбрання світлими замшевими туфлями-човниками, сережками-висячками, кількома золотими браслетами і в руках тримала окуляри. Її Величність зробила класичне укладання та виразний макіяж на обличчі.

Король Філіп, який і сам закінчував цю школу багато років тому, був одягнений з нагоди урочистого моменту у чорний класичний костюм, білу сорочку та білу краватку у смужку.

Нагадаємо, днями принцесі влаштували фотосесію на околицях Гарварда перед церемонією вручення дипломів.

