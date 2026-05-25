Літак розвернули через один предмет у багажі пасажира: що це було

Літак авіакомпанії easyJet, що виконував рейс із хургадського курорту до Лондона, здійснив незаплановану посадку в Італії. Причиною зміни маршруту стала помилка однієї з пасажирок.

Про це повідомило видання PEOPLE з посиланням на офіційного представника авіаперевізника easyJet.

Що трапилося під час рейсу

Подія сталася у вівторок, 19 травня, на борту рейсу EZY2618, який прямував до лондонського аеропорту Лутон. Уже після зльоту пасажирка поінформувала бортпровідників, що в її валізі, яка поїхала до багажного відсіку, міститься павербанк.

Згідно з міжнародними правилами авіаційної безпеки, перевезення літій-іонних акумуляторів у багажному відділенні суворо заборонено через ризик самозаймання — їх дозволено транспортувати виключно в ручній поклажі.

«Капітан літака прийняв рішення змінити маршрут як запобіжний захід відповідно до правил безпеки», — повідомив речник easyJet.

Рейс перенаправили до римського аеропорту Ф’юмічіно. За словами представника компанії, приземлення відбулося в штатному режимі, а пасажири залишили борт у звичайному порядку. Людям, які змушені були чекати, надали харчування та житло в готелі.

«Безпека пасажирів та екіпажу є найвищим пріоритетом easyJet, і easyJet експлуатує свій флот літаків у суворій відповідності до всіх інструкцій виробників. Ми хотіли б вибачитися перед усіма пасажирами за будь-які незручності, спричинені зміною рейсу та подальшою затримкою», — додали в авіакомпанії.

Реакція пасажирів та наслідки затримки

Раптова зміна курсу та зниження літака над Італією викликали тривогу серед людей на борту. Своїми емоціями поділився 57-річний пасажир рейсу Пол Кастертон. Він зазначив, що спочатку ніхто не розумів, що саме відбувається.

«Раптом літак змінив напрямок і почав знижуватися. Було важко не боятися найгіршого. Це був стрес, поки ми не приземлилися», — розповів Кастертон.

Згодом власниця пристрою сама розказала людям про ситуацію, що допомогло зняти напругу в салоні.

«Коли жінка зізналася, вона відчула майже полегшення. Поширилася чутка про справжню причину, чому нас перенаправили», — згадує пасажир.

Виліт до Лондона призначили на наступний день — середу, 20 травня. Через це частина мандрівників залишилася чекати на новий рейс від easyJet, тоді як інші вирішили самостійно придбати квитки на альтернативні авіалінії.

«Це було справжнє випробування, але [ми відчули] здебільшого полегшення від того, що з усіма все гаразд», — підсумував Пол Кастертон.

Чому діють такі обмеження?

Правила безпеки щодо літієвих батарей є універсальними для світової авіації. Зокрема, Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) чітко наголошує на небезпеці таких предметів у герметичних вантажних відсіках.

«Запасні літієві батареї, включаючи портативні акумулятори та зарядні пристрої для телефонів, заборонені до перевезення в зареєстрованому багажі», — зазначають у відомстві.

