Ворог атакував БпЛА великий обласний центр: які наслідки
Повідомляється, що у безпілотників не спрацювала бойова частина.
Російські загарбники увечері, 25 травня атакували Харків ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що було зафіксовано падіння безпілотників в Немишлянскьому та Новобаварському районах міста.
Терезів додав, що наразі довкола міста фіксуються додаткові ударні БпЛА, тому закликав перебувати у безпечних місцях.
Перед атакою безпілотників моніторингові канали повідомляли про наявність кількох БпЛА довкола Харкова.
