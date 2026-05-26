Ворог атакував БпЛА великий обласний центр: які наслідки

Повідомляється, що у безпілотників не спрацювала бойова частина.

Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

Російські загарбники увечері, 25 травня атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що було зафіксовано падіння безпілотників в Немишлянскьому та Новобаварському районах міста.

Терезів додав, що наразі довкола міста фіксуються додаткові ударні БпЛА, тому закликав перебувати у безпечних місцях.

Перед атакою безпілотників моніторингові канали повідомляли про наявність кількох БпЛА довкола Харкова.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

