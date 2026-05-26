Ворог атакував БпЛА великий обласний центр: які наслідки

БпЛА Shahed

Реклама

Російські загарбники увечері, 25 травня атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що було зафіксовано падіння безпілотників в Немишлянскьому та Новобаварському районах міста.

Реклама

Терезів додав, що наразі довкола міста фіксуються додаткові ударні БпЛА, тому закликав перебувати у безпечних місцях.

Перед атакою безпілотників моніторингові канали повідомляли про наявність кількох БпЛА довкола Харкова.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

Реклама

Новини партнерів