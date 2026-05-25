ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
591
Час на прочитання
3 хв

Цілилися по Києву чи промахнулися на 80 км: Росія вдарила третім "Орешніком" по Білій Церкві

Аналітики припускають, що окупанти могли промахнутися балістичною ракетою аж на 80 кілометрів або ж свідомо обрали своєю ціллю Білу Церкву замість столиці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Удар "Орешніком"

Удар «Орешніком»

Російське окупаційне військо знову використало балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» під час чергового терористичного удару по Україні — росіяни вдарили цим озброєнням близько першої ночі 24 травня по місту Біла Церква, що в Київській області, цю інформацію підтвердив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Це вже втретє, коли РФ використала «Орешнік» у «кінетичному» варіанті для ударів по Україні. А з огляду на те, що основний удар рашистів у ніч на 24 травня був зосереджений на місті Київ, під час якого ворог використав дійсно широкий арсенал засобів ураження включно з далекобійними ударними дронами, крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами, виникає питання, чи не могли рашисти промахнутися «Орешніком» аж на 80 км і чи не планували вони влучити цією БРСД по столиці України. Про це пише Defence Express.

Але ймовірно у РФ цілком мали плани поцілити «Орешніком» саме по Білій Церкві, обравши як ціль, наприклад, аеродром. Втім, як повідомляє OSINT-канал «КіберБорошно», БРСД влучила по гаражному кооперативу. Зрештою, за результатами нічної атаки у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Білоцерківському районі пошкоджено саме гаражний кооператив, а також будівлі неназваного підприємства.

Реальна ефективність такого використання цієї БРСД, навіть у випадку влучання у ціль дуже сумнівна, про що у соцмережах вже поскаржилися рашисти, які вкотре скаржаться на те, чому ця ракета була «без бойової частини». Разом з тим, зауважимо, що попри все, «Орешнік» може становити серйозну небезпеку для цивільного населення. І передусім це засіб терору з урахуванням, що навряд чи ракета, основне призначення якого — доставка ядерного заряду — матиме аж надто високий рівень точності.

Водночас попередні два удари так чи інакше могли мати реальні практичні цілі. Так, вперше РФ вдарила «Орешніком» по Дніпру у листопаді 2024 року і це була така собі «репетиція ядерного удару». Вдруге — у січні цього року по околицях Львова, тоді росіяни могли запустити ракету з метою перевірки, як у Європі будуть відстежувати удар цією БРСД.

Крім того, використання «Орешніка» можна також пояснити і пропагандистськими цілями та бажанням ворога морально тиснути на українців. Бо зазвичай про загрозу застосування цієї БРСД попереджають завчасно, а головним і дійсно нервовим питанням є чи наважаться рашисти використати її з ядерною бойовою частиною. І хоча такий сценарій дуже й дуже малоймовірний, але все ж може викликати певні панічні настрої.

Вночі майже одразу після удару з’явилося відео моменту влучання «Орешніка», який ворог знову використав у так званому «кінетичному варіанті» — так раніше самі рашисти назвали масо-габаритні макети, які використовують у РФ у цій БРСД під час ударів по Україні, тоді як першочергово «Орешнік» призначений для завдання ядерних ударів. На відео нижче можна побачити падіння окремих блоків, в кожному по шість суббоєприпасів. Загалом БРСД оснащується шістьма такими блоками.

Крім того, варто звернути увагу на те, що якщо між першою та другою атакою пройшов значний відрізок часу у рік і близько півтора місяця, тоді як між другою та третьою — чотири з половиною місяці. Це дозволяє обережно говорити про те, що у РФ могли наростити виробництво цієї БРСД, хоча офіційних даних про це наразі немає.

Згідно з даними, озвученими минулого року, на цей рік РФ мали плани виготовити шість БРСД «Орешнік», а станом на минулий рік всього їх було виготовлено три, з яких одну використали для удару по Україні, а ще одну було знищено на полігоні «Капустін Яр» силами ГУР МОУ, СБУ та СЗР.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині, росіяни завдали удар балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
591
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie