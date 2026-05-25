Цілилися по Києву чи промахнулися на 80 км: Росія вдарила третім "Орешніком" по Білій Церкві

Удар «Орешніком»

Російське окупаційне військо знову використало балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» під час чергового терористичного удару по Україні — росіяни вдарили цим озброєнням близько першої ночі 24 травня по місту Біла Церква, що в Київській області, цю інформацію підтвердив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Це вже втретє, коли РФ використала «Орешнік» у «кінетичному» варіанті для ударів по Україні. А з огляду на те, що основний удар рашистів у ніч на 24 травня був зосереджений на місті Київ, під час якого ворог використав дійсно широкий арсенал засобів ураження включно з далекобійними ударними дронами, крилатими, балістичними та гіперзвуковими ракетами, виникає питання, чи не могли рашисти промахнутися «Орешніком» аж на 80 км і чи не планували вони влучити цією БРСД по столиці України. Про це пише Defence Express.

Але ймовірно у РФ цілком мали плани поцілити «Орешніком» саме по Білій Церкві, обравши як ціль, наприклад, аеродром. Втім, як повідомляє OSINT-канал «КіберБорошно», БРСД влучила по гаражному кооперативу. Зрештою, за результатами нічної атаки у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Білоцерківському районі пошкоджено саме гаражний кооператив, а також будівлі неназваного підприємства.

Реальна ефективність такого використання цієї БРСД, навіть у випадку влучання у ціль дуже сумнівна, про що у соцмережах вже поскаржилися рашисти, які вкотре скаржаться на те, чому ця ракета була «без бойової частини». Разом з тим, зауважимо, що попри все, «Орешнік» може становити серйозну небезпеку для цивільного населення. І передусім це засіб терору з урахуванням, що навряд чи ракета, основне призначення якого — доставка ядерного заряду — матиме аж надто високий рівень точності.

Водночас попередні два удари так чи інакше могли мати реальні практичні цілі. Так, вперше РФ вдарила «Орешніком» по Дніпру у листопаді 2024 року і це була така собі «репетиція ядерного удару». Вдруге — у січні цього року по околицях Львова, тоді росіяни могли запустити ракету з метою перевірки, як у Європі будуть відстежувати удар цією БРСД.

Крім того, використання «Орешніка» можна також пояснити і пропагандистськими цілями та бажанням ворога морально тиснути на українців. Бо зазвичай про загрозу застосування цієї БРСД попереджають завчасно, а головним і дійсно нервовим питанням є чи наважаться рашисти використати її з ядерною бойовою частиною. І хоча такий сценарій дуже й дуже малоймовірний, але все ж може викликати певні панічні настрої.

Вночі майже одразу після удару з’явилося відео моменту влучання «Орешніка», який ворог знову використав у так званому «кінетичному варіанті» — так раніше самі рашисти назвали масо-габаритні макети, які використовують у РФ у цій БРСД під час ударів по Україні, тоді як першочергово «Орешнік» призначений для завдання ядерних ударів. На відео нижче можна побачити падіння окремих блоків, в кожному по шість суббоєприпасів. Загалом БРСД оснащується шістьма такими блоками.

Крім того, варто звернути увагу на те, що якщо між першою та другою атакою пройшов значний відрізок часу у рік і близько півтора місяця, тоді як між другою та третьою — чотири з половиною місяці. Це дозволяє обережно говорити про те, що у РФ могли наростити виробництво цієї БРСД, хоча офіційних даних про це наразі немає.

Згідно з даними, озвученими минулого року, на цей рік РФ мали плани виготовити шість БРСД «Орешнік», а станом на минулий рік всього їх було виготовлено три, з яких одну використали для удару по Україні, а ще одну було знищено на полігоні «Капустін Яр» силами ГУР МОУ, СБУ та СЗР.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині, росіяни завдали удар балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

