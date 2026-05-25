Укрaїнa
Секрети "Орешніка" в руках України: що зробили з залишками ракети

Ворог застосував «Орешнік» проти цивільної інфраструктури Київщини, але ефективність виявилася сумнівною.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки «Орешніком» по гаражах на Київщині

Фахівці передали на дослідження усі залишки ракети «Орешнік», яким Росія 24 травня атакувала Білу Церкву в Київській області.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Орешник: всі залишки (більше очікуваного) зібрали і передали на дослідження. Щодо ефективності: знищено пару гаражів. Але це була дуже дуже важка ніч. Все доступне з засобів ураження вже передано на дослідження«, — йдеться в заяві.

Атака «Орешніком» 24 травня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня армія РФ атакувала Білоцерківський район балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», відомою як «Орешнік» («Кедр»). Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пуск було здійснено з полігону Капустін Яр.

У Мережі з’явилося відео місцевих жителів, яке зафіксувало падіння шести бойових блоків із суббоєприпасами в одному з районів міста. Ця ракета здатна розганятися до швидкості понад 12 300 км/год, тому її вкрай важко збити, хоча новітні комплекси ПРО здатні протидіяти такій зброї. За фактом удару Київська обласна прокуратура розпочала провадження.

