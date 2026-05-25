Смертник підірвав себе на залізничному вокзалі: десятки загиблих і поранених (фото)

Місце теракту на залізничному вокзалі в Пакистані / © Getty Images

У пакистанському місті Кветта стався кривавий теракт на залізничному вокзалі, який забрав життя щонайменше 23 людей. Ще 71 особа дістала важкі поранення внаслідок атаки смертника.

Про це пише CNN.

Атака на південному заході Пакистану сталася 24 травня в момент, коли через станцію проходив потяг. Попередньо правоохоронці вважають, що вибух здійснив смертник.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Армія визволення Белуджистану» (BLA), яке виступає за відокремлення регіону від Пакистану.

Представник екстрених служб Мухаммад Зішан повідомив, що на місці трагедії досі тривають рятувальні та евакуаційні роботи. Територію оточили, а вибухотехніки й силовики встановлюють обставини інциденту.

За інформацією рятувальників, з місця події вже вилучили щонайменше 23 тіла. До лікарень доправили 71 постраждалого пасажира. У медичних закладах Кветти запровадили режим надзвичайної ситуації.

«Я стояв зовсім поруч із коліями. Не можу повірити, що ми вижили. Вибух був надзвичайно потужний. Дякувати Богу, ми залишилися живі», — розповів чоловік, який став свідком вибуху.

Заступник начальника міської поліції Кадір Камбрані попередив, що кількість загиблих і поранених може зрости. Він зазначив, що число постраждалих, імовірно, перевищує 100 осіб, однак остаточні дані ще уточнюють, оскільки рятувальна операція після сходження потяга з рейок триває.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф назвав подію «жахливим вибухом бомби».

«Такі боягузливі терористичні акти не можуть похитнути рішучість народу Пакистану», — написав він у X.

Очільник МВС Пакистану Мохсін Накві після атаки прибув до Кветти, де провів зустріч із головним міністром провінції Белуджистан, адміністративним центром якої є місто. Під час наради він висловив підтримку місцевим жителям і заявив, що «звірі з надзвичайною жорстокістю атакували невинних людей».

Белуджистан — провінція, багата на нафту та природні ресурси, яка роками залишається осередком насильства з боку сепаратистських угруповань. У минулому BLA неодноразово брала відповідальність за масштабні вибухи й атаки смертників у цьому регіоні.

У лютому представники BLA заявили про причетність до серії нападів і атак смертників у Белуджистані. За даними пакистанських військових, тоді загинули щонайменше 33 людини.

