Люди розліталися в різні боки: водій влетів у натовп і влаштував різанину в Італії

Кривава субота в Італії / © ansa.it

Реклама

В Італії у центрі міста Модена у суботу, 16 травня, чоловік на великій швидкості в’їхав автомобілем у натовп людей, після чого вискочив із салону та почав різати перехожих ножем. Внаслідок кривавої атаки поранення різного ступеня важкості дістали щонайменше восьмеро осіб — п’ятеро жінок та троє чоловіків.

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Зловмисник навмисно виїхав на пішохідну зону, де люди відпочивали в історичній частині міста.

Реклама

За словами свідків трагедії, автомобіль нападника нісся на шаленій швидкості — понад 100 км/год. Машина буквально протаранила перехожих на тротуарі, від удару людей розкидало в різні боки. Очевидці описують побачене з жахом і зазначають, що одній із постраждалих жінок на місці ампутувало обидві ноги.

Після страшного тарана водій не зупинився, а дістав ніж і спробував влаштувати різанину на вулиці.

Попри шок, перехожі не розгубилися: групі відважних людей вдалося самотужки скрутити та затримати нападника безпосередньо на місці злочину до приїзду карабінерів.

Як з’ясували журналісти, за кермом перебував 31-річний Салім Ель Кудрі. Правоохоронці описують його як «злочинця другого покоління» (нащадка мігрантів, який народився або виріс в Італії).

Реклама

31-річний чоловік на швидкості 100 кмгод таранив пішоходів і різав їх ножем / © ANSA

Наразі район події повністю оточений поліцією, медики продовжують боротися за життя чотирьох поранених, які перебувають у критичному стані, а слідчі з’ясовують мотиви нападника.

Нагадаємо, у Колумбії стався масштабний теракт, який призвів до загибелі 13 осіб. Інцидент відбувся на Панамериканському шосе, де підірвали пасажирський автобус.

Новини партнерів