Військовим можуть не виплатити 100 тисяч гривень при пораненні: які документи потрібні

Виплата додаткової винагороди військовослужбовцям у розмірі 100 000 гривень у зв’язку з пораненням, контузією або травмою потребує суворого документального підтвердження та залізної військової дисципліни. Відсутність належних довідок або невчання з’явлення у частину після госпіталю є законною підставою для призупинення усіх нарахувань.

Про це йдеться у висновку Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, при розгляданні касаційної скарги у справі № 240/4897/24, пише «Судово-юридична газета».

Обставини справи свідчать про те, що позивач у період з липня по вересень 2022 року проходив лікування у зв’язку з травмою, яка, за його словами, була пов’язана із захистом Батьківщини. Проте військова частина не нарахувала та не виплатила йому грошове забезпечення і додаткову винагороду, передбачену Постановою Кабміну № 168.

Військовослужбовець звернувся до суду. Суд першої інстанції став на його бік, вирішивши, що час лікування та відпустки автоматично гарантує виплати. Однак апеляційний суд це рішення скасував, встановивши відсутність доказів тяжкого поранення, порушення процедури оформлення відпустки, а також факт самовільного залишення частини. Верховний Суд залишив рішення апеляції без змін, повністю відмовивши позивачу.

Колегія суддів чітко роз’яснила, що для отримання грошей за час відпустки для лікування законодавство вимагає обов’язкової наявності двох факторів, які не можуть трактуватися двозначно.

«Постанова № 168 передбачає обов’язкову наявність двох умов: по-перше, поранення має бути пов’язане із захистом Батьківщини, а по-друге — воно повинно бути визнане тяжким за висновком військово-лікарської комісії, якщо йдеться про відпустку для лікування. Відсутність хоча б однієї з цих умов виключає можливість виплати підвищеної винагороди», — зазначається в ухвалі Суду.

Крім того, обов’язковою умовою для виплати 100 000 гривень є наявність довідки про обставини травми, що визначена додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402). Цей документ видається командиром військової частини та має містити чітку інформацію про те, що поранення отримане саме під час захисту Батьківщини. У позивача такої довідки встановленого зразка не було.

Ще одним ключовим фактором у справі стало те, що додаткова винагорода є складовою грошового забезпечення. Відповідно, її виплата прямо залежить від дотримання Порядку, затвердженого наказом Міноборони № 260. Суд встановив, що після виписки з лікувального закладу боєць просто не з’явився до місця служби.

«У разі самовільного залишення військової частини виплата грошового забезпечення призупиняється з дня такого залишення і поновлюється лише після повернення військовослужбовця», — наголосив Верховний Суд.

Захисникам нагадують: належне оформлення документів та дотримання наказів після виписки з лікарні є єдиною гарантією збереження державних виплат.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про гарантований базовий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців. Документ передбачає прив’язку виплат до середньої заробітної плати в Україні та механізм їх регулярного автоматичного перерахунку.

Також законопроєкт пропонує встановити мінімальний рівень грошового забезпечення військових на рівні не менше 150% від середньої зарплати в країні. Фінансування ініціативи планують забезпечувати за рахунок оборонного бюджету, резервного фонду та міжнародної допомоги.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про створення спеціального фонду державного бюджету, до якого планують спрямовувати весь військовий збір. Ініціатива передбачає, що ці кошти використовуватимуть виключно для грошового забезпечення військовослужбовців.

Згідно з документом, новий механізм може запрацювати від 2027 року та діяти до завершення третього року після скасування воєнного стану. У парламенті зазначають, що фонд може щороку акумулювати близько 200 млрд грн для виплат військовим.

