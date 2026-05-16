Токсини та стрес: як місце роботи жінки впливає на ризик аутизму в майбутньої дитини

Протягом останніх двох десятиліть рівень діагностування аутизму у світі стрімко зростає. Оскільки сама лише генетика не може пояснити цей стрибок, вчені активно вивчають вплив навколишнього середовища. І якщо раніше фокус був на способі життя вагітної, то тепер увага змістилася на те, чим вона заробляє на життя.

Про те, як професія жінки формує приховані ризики для її майбутніх дітей, пише Earth.com із посиланням на результати унікального дослідження, проведеного в Данії.

Найнебезпечніші професії для майбутніх матерів

На відміну від попередніх досліджень, які спиралися на опитування та людську пам’ять, цього разу вчені використали детальні національні реєстри Данії. Вони вивчили дані 1 702 дітей з діагнозом «аутизм» та порівняли їх із групою зі понад 108 000 дітей без цього діагнозу. Дослідники відстежували місця роботи матерів у чотири різні періоди: у будь-який час життя, за рік до зачаття, під час вагітності та невдовзі після народження дитини.

Після ретельного аналізу вчені виділили три категорії професій, які найсильніше корелюють із підвищеним ризиком аутизму:

Військова справа та оборона — ризик вищий на приголомшливі 59% (причому зв’язок простежувався навіть якщо жінка працювала там за роки до вагітності).

Наземний транспорт — підвищення ризику на 24%.

Державне управління (зокрема, посади в судах) — підвищення на 20%.

Токсини чи стрес: що саме шкодить розвитку дитини

Вчені пояснюють такі результати двома головними факторами. Робота в транспортній чи оборонній галузі часто супроводжується впливом вихлопних газів, палива та промислових хімікатів. Наприклад, дрібні частинки дизельних вихлопів здатні долати біологічні бар’єри та викликати запалення в організмі, що впливає на ранній розвиток мозку плода.

З іншого боку, не всі ризиковані професії пов’язані з хімікатами. Робота в держуправлінні чи судовій системі зазвичай вимагає довгого робочого дня та несе колосальну відповідальність. Хронічний стрес під час вагітності впливає на рівень гормонів і кровообіг, що також позначається на формуванні мозку дитини.

Загроза до зачаття та відмінності між статями

Одне з найцікавіших відкриттів стосується часу впливу. Певні ризики були пов’язані з роботами, які жінки виконували задовго до вагітності. Це пояснюється процесом біоакумуляції: деякі хімічні речовини зберігаються в жирових тканинах роками і можуть вивільнятися в організм під час виношування малюка. Тобто «вікно ризику» починається задовго до традиційних дев’яти місяців вагітності.

Дослідження також виявило гендерні відмінності: для хлопчиків вищий ризик аутизму був пов’язаний з роботою матерів у транспорті та судах, тоді як для дівчаток на перше місце вийшло державне управління.

Автори дослідження наголошують: це не означає, що певна робота є прямою причиною аутизму, адже індивідуальний ризик залишається невеликим. Однак це доводить, що робоче середовище матері стає частиною раннього світу її дитини, формуючи його ще до моменту зачаття.

