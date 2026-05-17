ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Італія влаштувала на сцені "Євробачення-2026" весілля з пристрасним поцілунком наречених

Свій конкурсний номер продемонструвала Італія, яка цьогоріч здивувала постановкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Італія на "Євробаченні-2026"

Італія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Щойно на сцені міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" виступила Італія.

Країну цьогоріч представляє співак Саль Да Вінчі із романтичною баладою Per sempre sì. Звичайно, голос виконавця, який був одягнений у білий костюм, підкорював. Проте чималої уваги заслуговувала постановка.

Так, Італія на сцені "Євробачення-2026" влаштувала справжнє весілля. Зокрема, спочатку збирали нареченого, якого підтримували приятелі. А потім на сцену вийшла й наречена. Вона була вбрана в білу сукню та вельон. До речі, частково наречена позбулась вбрання, посвітивши стрункими ніжками. Також Італія здивувала пристрасним поцілунками. Наприкінці номера артистки влаштували танець.

Виступ Італії на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Виступ Італії на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Зазначимо, на сцені "Євробачення-2026" виступила вже й Україна. Співачка LELÉKA підкорила потужним номером та просто зі сцени промовила важливі для українців слова.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua просто зараз веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсні та оперативно повідомляємо, чим дивує фінал "Євробачення-2026".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie