Італія влаштувала на сцені "Євробачення-2026" весілля з пристрасним поцілунком наречених

Італія на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Щойно на сцені міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" виступила Італія.

Країну цьогоріч представляє співак Саль Да Вінчі із романтичною баладою Per sempre sì. Звичайно, голос виконавця, який був одягнений у білий костюм, підкорював. Проте чималої уваги заслуговувала постановка.

Так, Італія на сцені "Євробачення-2026" влаштувала справжнє весілля. Зокрема, спочатку збирали нареченого, якого підтримували приятелі. А потім на сцену вийшла й наречена. Вона була вбрана в білу сукню та вельон. До речі, частково наречена позбулась вбрання, посвітивши стрункими ніжками. Також Італія здивувала пристрасним поцілунками. Наприкінці номера артистки влаштували танець.

Зазначимо, на сцені "Євробачення-2026" виступила вже й Україна. Співачка LELÉKA підкорила потужним номером та просто зі сцени промовила важливі для українців слова.

