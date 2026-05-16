"Євробачення-2026": представник Данії з мокрим волоссям та у сітці зі стразами чуттєво відкрив фінал

Данія на "Євробаченні-2026"

Щойно у місті Відень, Австрія, розпочався грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

За перемогу змагаються 25 країн-учасниць. І першим із фіналістів на сцену вийшов представник Данії – 27-річний співак Søren Torpegaard Lund. Артист чуттєво виконав композицію Før Vi Går Hjem.

Номер виконавця був неабияк ніжним. Спочатку представник Данії потішив спокійним вокалом, але з часом додавав експресії, а наприкінці взагалі здивував довгою нотою.

Особливої уваги заслуговує й номер, який був пов’язаний зі скляною конструкцією. Там представник Данії танцював разом зі своїм балетом, а потім виходив за межі.

Søren Torpegaard Lund був одягнений у штанях, білій сорочці, яку потім зняв і під нею виднілась сітка зі стразами. Виконавець зробив легенький макіяж, а волосся його було зібране в мокрій укладці.

