ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1644
Час на прочитання
1 хв

"Євробачення-2026": LELÉKA підкорила потужним виступом у фіналі і зі сцени промовила важливі слова

Артистка зачарувала своїм номером.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
LELÉKA на "Євробаченні-2026"

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

У грандіозному фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" нарешті виступила представниця України – співачка LELÉKA.

Виконавиця вийшла на сцену сьомою. LELÉKA просто довела до мурах своїм потужним виступом. Артистка неймовірно виконала пісню Ridnym і довела, що вона в змозі витягнути всі ноти.

Тим часом зала із захопленням відреагувала на виступ LELÉKA. У трансляції було чутно, як глядачі її активно підтримувала оплесками та оваціями.

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Окрім того, LELÉKA просто зі сцени промовила важливі слова. Виконавиця вкотре нагадала світові про Україну, промовивши патріотичне вітання – "Слава Україні!".

Яке місце на "Євробаченні-2026" виборить LELÉKA – стане відомо вже незабаром. А тим часом триває голосування. Важливо, українці не можуть голосувати за свого представника, за винятком тих співвітчизників, що наразі перебувають за кордоном.

Пропонуємо переглянути: LELEKA у ФІНАЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2026: шалені СУМИ витрат, НАЙДОВША нота та реакція КОЛЕГ

Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на конкурсі та першими повідомляємо, чим цьогоріч дивує "Євробачення-2026".

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1644
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie