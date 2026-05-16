"Євробачення-2026": LELÉKA підкорила потужним виступом у фіналі і зі сцени промовила важливі слова

LELÉKA на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

У грандіозному фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" нарешті виступила представниця України – співачка LELÉKA.

Виконавиця вийшла на сцену сьомою. LELÉKA просто довела до мурах своїм потужним виступом. Артистка неймовірно виконала пісню Ridnym і довела, що вона в змозі витягнути всі ноти.

Тим часом зала із захопленням відреагувала на виступ LELÉKA. У трансляції було чутно, як глядачі її активно підтримувала оплесками та оваціями.

LELÉKA та Ярослав Джусь на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Окрім того, LELÉKA просто зі сцени промовила важливі слова. Виконавиця вкотре нагадала світові про Україну, промовивши патріотичне вітання – "Слава Україні!".

Яке місце на "Євробаченні-2026" виборить LELÉKA – стане відомо вже незабаром. А тим часом триває голосування. Важливо, українці не можуть голосувати за свого представника, за винятком тих співвітчизників, що наразі перебувають за кордоном.

