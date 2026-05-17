Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 17 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Реклама

Група БпЛА з Сумщини південно-західним курсом на Чернігівщину

Група БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.

Новини партнерів