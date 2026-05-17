Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 17 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Група БпЛА з Сумщини південно-західним курсом на Чернігівщину
Група БпЛА у напрямку Дніпра з південного сходу.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару безпілотником по Індустріальному району Харкова, зафіксовано влучання у технічний поверх дев’ятиповерхового житлолвого будинку.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили безпілотником по будівлі державної податкової інспекції у місті Новгород-Сіверський.