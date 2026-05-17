Росію накриває "бавовна": на Москву рвуться дрони, горять промислові об'єкти (відео)

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У суботу, 16 травня, у Москві та ще 18 регіонах Російської Федерації, а також на всіх окупованих російськими військами територіях України, було оголошено загрозу від безпілотників. На території держави-агресорки вже виникли пожежі на промислових об’єктах.

Про це свідчать відео, опубліковані в місцевих Telegram-каналах.

Мер столиці держави-агресорки Сергій Собянін повідомив, що російська ППО нібито збиває дрони, які летять на Москву. За його словами, російську столицю атакувало 36 безпілотнків.

Мер Москви також повідомив про падіння «уламків» на території російської столиці.

Тим часом у соцмережах публікують відео пожежі в московському мікрорайоні Некрасовка, де горить промисловий об’єкт.

Окрім того, повідомляється про пожежі, які виникли в російському місті Пермі та на території Пермської області.

За інформацією місцевих пабліків, пожежа виникла, зокрема, на виробництві компанія ТОВ «Нафтохімік» у Закамську

Моніторингові канали повідомляють, що близько 350 безпілотників прямують у бік РФ. Удар дронів також спрямований також на ворожі об’єкти на окупованій території України, зокрема в Криму.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України у ніч проти 16 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Також стали відомі результати ураження Рязанського НПЗ — одного з найбільших на території держави-агресорки.

