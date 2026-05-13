Удар РФ під дих: дрони перетворили нафтовий термінал у Тамані на "факел", вибухи у Ярославлі (відео)

Росію знову сколихнула атака безпілотників у ніч проти 13 травня. Під ударом опинилися морський порт, резервуарний парк нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї та промисловий об’єкт у Ярославлі.

Про це повідомили телеграм-канали та російська місцева влада.

Росіяни заявили про удар по морському порту поблизу населеного пункту Волна у Краснодарському краї. Після атаки на території об’єкта спалахнула пожежа.

Очевидці оприлюднили відео з вогнем у районі порту. Раніше місцева влада вже підтверджувала факт атаки та займання.

Пожежа у районі порту в Краснодарському краї / © із соцмереж

Також низка OSINT-пабліків повідомляє, що у Волні міг бути уражений резервуарний парк «Таманьнефтегазу» –нафтового терміналу та оператора перевалки нафти та нафтопродуктів у порту Тамань. Це один із головних російських хабів морського експорту енергоресурсів, роль якого суттєво зросла після часткового перенаправлення потоків із Новоросійська.

Через термінал проходять великі обсяги сирої нафти та нафтопродуктів, що формують значну частину валютних надходжень до бюджету РФ і забезпечують фінансування її військового потенціалу.

Місце удару по резервуарному парку нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» / © із соцмереж

У Ярославлі безпілотники атакували промисловий об’єкт.

«Сьогодні під ранок на підльоті до Ярославля силами ППО та РЕБ відбито атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників було збито, але сталося попадання уламка збитого БПЛА у промисловий об’єкт Ярославля. Постраждалих немає», — повідомив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

За даними місцевої влади, на території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня дрони Сил оборони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів РФ — ярославський «ЯНОС». На стратегічному підприємстві, що виробляє пальне та авіагас, спалахнула масштабна пожежа. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та густий дим над промзоною.

