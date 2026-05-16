Масована атака на Москву: десятки дронів рвуться до столиці РФ, аеропорти паралізовано

Безпілотники атакують Москву / © із соцмереж

Реклама

Від самого ранку столиця країни-агресорки — Москва — перебуває під масованою атакою безпілотників. Роботу московських аеропортів довелося екстрено призупинити, а місцеві мешканці повідомляють про численні звуки вибухів.

Про це повідомляють російські ЗМІ та профільні моніторингові пабліки.

Російська влада поспішила заявити про успішне збиття півтора десятка безпілотників на підльоті до міста.

Реклама

Мер Москви Сергій Собянін зранку виступив із заявою, що сили протиповітряної оборони РФ нібито відбили першу хвилю нальоту. За його словами, загалом у напрямку російської столиці летіли 15 БпЛА, які буцімто вдалося знищити. Собянін стверджує, що спочатку ліквідували 11 дронів, а згодом — ще чотири, традиційно прозвітувавши про «відсутність руйнувань та постраждалих».

Попри заспокійливі заяви чиновників, у Москві оголосили план «Килим» та повністю закрили небо для цивільної авіації.

Через загрозу ударів у московських аеропортах ввели жорсткі обмеження. Роботу летовищ було повністю призупинено, рейси на виліт затримали, а літаки, що прямували до Москви, екстрено перенаправили на запасні аеродроми в інших регіонах РФ. Російські пабліки констатують, що повітряна гавань столиці опинилася в стані тимчасового колапсу.

За даними незалежних джерел, атака на столицю РФ досі триває, а небо над Росією штурмують нові групи дронів.

Реклама

Водночас моніторингові канали спростовують заяви мера Москви про те, що небезпека минула. За їхніми даними, наліт безпілотників триває просто зараз. Повідомляється, що у бік російської столиці з кількох напрямків продовжують рухатися ще десятки БпЛА, тож кількість вибухів у Підмосков’ї найближчим часом може суттєво зрости.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили по те, що російська влада панічно боїться нових українських атак на Москву. Аналітики заявили, що Кремль фактично визнав нездатність захистити столицю та запровадив жорстку цензуру.

Новини партнерів