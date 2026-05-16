Російський літак розбомбив будинок біля Бєлгорода: є загиблий

Російський бомбардувальник Су-34 / © Вікіпедія

Вранці у суботу, 16 травня, з російського бойового літака, який відправився бомбити територію України, випала авіабомба. ФАБ упав на приватний будинок у селищі Дубове біля російського міста Бєлгорода, приблизно за 40 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє місцеве видання «Пепел».

Інцидент стався близько 5 години ранку. Після цього місцева влада організувала евакуацію мешканців двох сусідніх багатоповерхових будинків.

Авіабомба не розірвалася, але її падіння пошкодило дах житлового будинку і призвело до загибелі чоловіка.

Через три години оперативні служби повідомили про смерть чоловіка у селищі Дубове Бєлгородського округу, але причини його загибелі приховали.

На місці падіння бомби пошкоджено дах, скління, комунікації та внутрішнє оздоблення приватного будинку.

Як відомо, нештатні сходження авіабомб із російських військових літаків відбуваються досить часто. Від початку 2026 року станом на середину травня на територію Росії та окуповані українські регіони впали 24 російські ФАБи.

Нагадаємо, раніше падіння авіабомби з російського літака в Бєлгородській області РФ стало причиною сходження з рейок пасажирського поїзда.

