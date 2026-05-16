Напала на перукаря з сокирою: 19-річній дівчині з неонацистськими переконаннями винесли вирок

19-річна Аліна Бернс. Фото: поліція Ейвону та Сомерсету

У Великій Британії засудили 19-річну Аліну Бернс, яка на ґрунті неонацистських переконань напала з сокирою на курдського перукаря у Брістолі. Суд призначив їй 15,5 року ув’язнення та ще чотири роки нагляду після звільнення.

Про це повідомило видання The Guardian.

Напад стався у серпні 2025 року в районі Бедмінстер на півдні Брістоля. За даними суду, Бернс атакувала 27-річного Мохаммеда Махмуді біля його перукарні, намагаючись завдати смертельних ударів сокирою.

У Королівському суді Брістоля заявили, що дівчина підтримувала ультраправі та неонацистські ідеї. Слідство встановило, що вона контактувала з представниками радикальних угруповань у Telegram та шукала в Інтернеті матеріали про нацистську Німеччину, джихад, напади у Саутпорті 2024 року та антисемітські теорії.

Прокурор Серена Гейтс повідомила, що обвинувачена висловлювала бажання «вбити всіх євреїв та мусульман», а також підтримувала ідею депортації небілих людей із Великої Британії. Напередодні атаки Бернс переглядала відео маршів СС та надсилала електронний лист із назвою «Світанок громадянської війни».

Під час попереднього слухання дівчина визнала провину у замаху на вбивство та незаконному зберіганні зброї, зокрема сокири, скальпеля й дротиків. Водночас вона заперечувала обвинувачення у підготовці терористичних актів.

Суддя пані Ламберт заявила, що не має сумнівів у небезпечності підсудної та «глибоко закоріненими у своїй ненормальній системі переконань».

Захист повідомив, що дівчина пережила складне дитинство: її родина певний час залишалася без житла та мешкала у тимчасових помешканнях. Також адвокат зазначив, що Бернс припинила відвідувати школу у 14-річному віці.

