Кривава драма на Хмельниччині: що відомо про стан пораненного під час нападу поліцейського

Ліквідація зловмисника який стріляв у поліцейських / © Національна поліція України

Поліцейський, який дістав тяжке поранення під час збройного нападу на правоохоронців у Хмельницькій області, перебуває у реанімації. Лікарі провели п’ятигодинну операцію, видалили кулю та стабілізували стан.

Про це лікар-нейрохірург Хмельницької обласної лікарні Вадим Чернецький повідомив Суспільному.

Як повідомили лікарі, правоохоронець отримав тяжке поранення голови. Після госпіталізації його прооперували у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні.

За словами медиків, операція тривала близько п’яти годин. Лікарям вдалося видалити кулю та врятувати око поліцейського.

Старший інспектор сектору комунікації ГУ Нацполіції Київщини Олег Поворознюк розповів, що станом на 16 травня 09:00 ранку стан пораненого поліцейського стабілізувався, він прийшов до тями та перебуває під постійним наглядом лікарів.

Нагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.

Того самого дня спецпризначенці ліквідували озброєного злочинця в лісосмузі на Хмельниччині після того, як він кинув гранату в лісників та відкрив вогонь по бронеавтомобілю поліції.

