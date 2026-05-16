До відбиття балістики РФ по Україні доєднається одна з країн ЄС: Зеленський розкрив деталі

Ракетна атака на Україну / © ТСН.ua

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв допомогу своєї країни у відбитті російських ударів балістикою по українських містах.

Про це повідомив українських президент Володимир Зеленський після розмови з французьким колегою, яку він назвав «хорошою та змістовною».

Макрон засудив російські атаки по українських містах і громадах.

Реклама

За словами Зеленського, ці удари «чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз».

«Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО», — додав український президент.

Зленський та Макрон також обговорили питання євроінтеграції України, зокрема відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу в ЄС найближчим часом.

«Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців», — наголосив український президент.

Реклама

Ще однією темою розмови був візит Макрона у країни Африки.

«Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про прискорення військової допомоги Україні на тлі останніх масованих атак Росії.

Війна в Україні — РФ нещадно б’є по мирних містах

Тим часом Росія продовжує свої повітряні атаки на Україну. Протягом ранку 16 травня російська армія атакувала Харків безпілотниками.

Реклама

Опівдні цього ж дня російські військові вчергове обстріляли середмістя Херсона. Загинув чоловік.

Новини партнерів