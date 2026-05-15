Показує справжні наміри Кремля: Мерц прок масовану атаку на Україну

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на останні масовані атаки РФ по території України, заявивши, що Росія не демонструє готовності до переговорів.

Про це політик написав у соцмережі X.

«Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори», — наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини також підтвердив подальшу підтримку України з боку Берліна.

«Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну», — додав політик.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.

Ми раніше інформували, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.

