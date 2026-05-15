- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
Показує справжні наміри Кремля: Мерц прок масовану атаку на Україну
Німецький канцелр висловив підтримку українському народу.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на останні масовані атаки РФ по території України, заявивши, що Росія не демонструє готовності до переговорів.
Про це політик написав у соцмережі X.
«Найбільш масштабні за останній час російські атаки на Україну свідчать: Москва робить ставку на ескалацію, а не на переговори», — наголосив Мерц.
Канцлер Німеччини також підтвердив подальшу підтримку України з боку Берліна.
«Київ та його партнери готові до переговорів щодо справедливого миру. Росія ж продовжує війну», — додав політик.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що масована комбінована атака Росії по території України свідчить про лицемірство російської влади та її слабкість у намаганні завершити розв’язану війну.
Ми раніше інформували, що Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши понад 1500 дронів і балістичні ракети.