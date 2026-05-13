14 травня 2026 року — четвер. 1540-й день війни в Україні.

Завтра, 14 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Ісидора. Ранньохристиянський святий, який жив у III столітті та постраждав за віру в Христа. За церковним переданням, він був воїном на острові Хіос у часи гонінь імператора Декія. Ісидор відкрито визнав себе християнином і відмовився приносити жертви язичницьким богам. За свою тверду віру святий зазнав жорстоких катувань, але не зрікся Христа. Зрештою мученика стратили. Християни поховали його тіло з великою пошаною, а згодом він став шанованим святим у Східній і Західній Церкві.

14 травня в Україні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Друга світова війна багато українців переховували єврейські сім’ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців були удостоєні звання Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс Яд Вашем людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.

Також 14 травня День розповсюдження інформації про травми спинного мозку. Травми спинного мозку можуть виникати внаслідок дорожньо-транспортних пригод, падінь, спортивних травм, насильства або нещасних випадків. Вони часто призводять до порушення рухливості, втрати чутливості чи інших серйозних змін у роботі організму. У цей день медичні організації, реабілітаційні центри та громадські ініціативи проводять просвітницькі кампанії, лекції та заходи, щоб нагадати про важливість своєчасної медичної допомоги, реабілітації, інклюзивності та психологічної підтримки людей із травмами спинного мозку.

А ще 14 травня Всесвітній день топіарію. Топіарне мистецтво виникло ще в часи Стародавній Рим, а особливої популярності набуло в європейських садах і парках XVII–XVIII століть. Майстри створювали з рослин кулі, піраміди, арки, фігури тварин і навіть цілі зелені композиції. У Всесвітній день топіарію ботанічні сади, парки та садівничі спільноти проводять екскурсії, виставки й майстер-класи, популяризуючи ландшафтний дизайн та садове мистецтво.

14 травня святкують Міжнародний день шанування чихуахуа. Порода походить із Мексика та отримала назву на честь мексиканського штату Чіуауа. Чихуахуа відомі своїм компактним розміром, жвавим характером, відданістю господарям і сміливістю, яка часто не відповідає їхнім маленьким габаритам. У цей день власники домашніх улюбленців діляться фотографіями своїх собак, організовують тематичні зустрічі, благодійні акції та заходи для популяризації відповідального ставлення до тварин.

