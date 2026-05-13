Вартість пального на АЗС 13 травня: де знайти найдешевший бензин, дизель та газ

Середня ціна бензину А-95 наразі тримається на рівні 74,34 грн за літр. Водночас середня вартість дизпалива становить 87,91 грн за літр.

Автозаправка / © Associated Press

Мережі АЗС оновили вартість пального в Україні 13 травня, а одна з компаній навіть знизила ціни на 1 грн. Вартість бензину А-95 коливається від 69,9 до 77,9 грн залежно від заправки.

Про це пише «Главком».

Ціни на пальне 13 травня

Українські автозаправні мережі переважно не змінювали ціни на пальне. Водночас одна з АЗС скоригувала вартість пального, знизивши її приблизно на 1 грн за літр.

Найвищі ціни на бензин і дизельне пальне наразі зафіксовані у мережах ОККО, WOG та SOCAR. Водночас найдоступніше пальне пропонують «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Бензин А-95

Серед мереж АЗС найнижчу ціну на бензин А-95 пропонує «БРСМ-Нафта» — 69,99 грн за літр. На KLO цей вид пального коштує 69,9 грн, на «Укрнафті» — 71,9 грн, на UPG — 74,9 грн. Найвищі ціни зафіксовані на ОККО, WOG та SOCAR — по 77,9 грн за літр.

Бензин А-95+

Бензин А-95+ найдешевше продають на «Укрнафті» — по 74,9 грн за літр. На KLO ціна становить 76,2 грн, на UPG — 76,9 грн. Найдорожче пальне цього типу на SOCAR — 81,9 грн за літр, тоді як на ОККО та WOG — по 80,9 грн.

Дизельне пальне

Дизельне пальне (ДП) найдоступніше на KLO — 85,4 грн за літр. На «БРСМ-Нафта» ціна становить 86,49 грн, на UPG та «Укрнафті» — по 86,9 грн. Найвищу вартість встановили ОККО, WOG та SOCAR — по 89,9 грн за літр.

ДП+

Преміальний дизель (ДП+) на UPG та «Укрнафті» коштує 88,9 грн за літр, на KLO — 87,9 грн. Найдорожче це пальне продають ОККО, WOG і SOCAR — по 92,9 грн за літр.

Бензин А-100

Бензин А-100 найдешевший на KLO — 80,5 грн за літр. На UPG він коштує 82,9 грн, а на ОККО, WOG та SOCAR — по 87,9 грн. На «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта» цього виду пального немає.

Бензин А-92

Бензин А-92 представлений лише на KLO та «Укрнафті» — по 66,9 грн за літр.

Автогаз

Автогаз найдешевше можна придбати на KLO — 45,9 грн за літр. На «БРСМ-Нафта» він коштує 47,49 грн, на «Укрнафті» та UPG — по 47,9 грн. Найдорожчий газ на SOCAR — 49,98 грн за літр, тоді як на ОККО та WOG — по 49,9 грн.

Нагадаємо, в Україні очікується зниження цін на бензин на тлі падіння світових котирувань на нафту, анонсував 9 травня експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін. За його словами, протягом найближчих 10 днів пальне може здешевшати на суму до 5 грн, хоча наразі вартість на АЗС залишається майже незмінною.

