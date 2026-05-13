Стоимость топлива на АЗС 13 мая: где найти самый дешевый бензин, дизель и газ

Автозаправка / © Associated Press

Сети АЗС обновили стоимость топлива в Украине 13 мая, а одна из компаний даже снизила цены на 1 грн. Стоимость бензина А-95 колеблется от 69,9 до 77,9 грн в зависимости от заправки.

Об этом пишет «Главком».

Цены на топливо 13 мая

Украинские автозаправочные сети преимущественно не меняли цены на топливо. В то же время одна из АЗС скорректировала стоимость топлива, снизив ее примерно на 1 грн за литр.

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо сейчас зафиксированы в сетях ОККО, WOG и SOCAR. В то же время самое доступное топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Бензин А-95

Среди сетей АЗС самую низкую цену на бензин А-95 предлагает «БРСМ-Нафта» — 69,99 грн за литр. На KLO этот вид топлива стоит 69,9 грн, на «Укрнафте» — 71,9 грн, на UPG — 74,9 грн. Самые высокие цены зафиксированы на ОККО, WOG и SOCAR — по 77,9 грн за литр.

Бензин А-95+

Бензин А-95+ дешевле всего продают на «Укрнафте» — по 74,9 грн за литр. На KLO цена составляет 76,2 грн, на UPG — 76,9 грн. Самое дорогое топливо этого типа на SOCAR — 81,9 грн за литр, тогда как на ОККО и WOG — по 80,9 грн.

Дизельное топливо

Дизельное топливо (ДТ) самое доступное на KLO — 85,4 грн за литр. На «БРСМ-Нафта» цена составляет 86,49 грн, на UPG и «Укрнафте» — по 86,9 грн. Самую высокую стоимость установили ОККО, WOG и SOCAR — по 89,9 грн за литр.

ДТ+

Премиальный дизель (ДТ+) на UPG и «Укрнафте» стоит 88,9 грн за литр, на KLO — 87,9 грн. Дороже всего это топливо продают ОККО, WOG и SOCAR — по 92,9 грн за литр.

Бензин А-100

Бензин А-100 самый дешевый на KLO — 80,5 грн за литр. На UPG он стоит 82,9 грн, а на ОККО, WOG и SOCAR — по 87,9 грн. На «Укрнафте» и «БРСМ-Нафта» этого вида топлива нет.

Бензин А-92

Бензин А-92 представлен только на KLO и «Укрнафте» — по 66,9 грн за литр.

Автогаз

Автогаз дешевле всего можно приобрести на KLO — 45,9 грн за литр. На «БРСМ-Нафта» он стоит 47,49 грн, на «Укрнафте» и UPG — по 47,9 грн. Самый дорогой газ на SOCAR — 49,98 грн за литр, тогда как на ОККО и WOG — по 49,9 грн.

Напомним, в Украине ожидается снижение цен на бензин на фоне падения мировых котировок на нефть, анонсировал 9 мая эксперт рынка нефтепродуктов Дмитрий Леушкин. По его словам, в течение ближайших 10 дней топливо может подешеветь на сумму до 5 грн, хотя сейчас стоимость на АЗС остается почти неизменной.

