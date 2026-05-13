Американские военные уже на поле боя в Украине: Пентагон подтвердил отправку и объяснил их роль

США направили своих военных и представителей Пентагона в Украину. Ключевая цель – перенять опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях.

Об этом во время слушаний в Сенате заявил министр обороны США Пит Гегсет, сообщает AP.

По словам главы Пентагона, он лично одобрил отправку дополнительных специалистов в Украину. Основной целью таких поездок является изучение технологий беспилотников непосредственно на поле боя и внедрение полученного опыта в военную систему США.

"Мы должны извлечь все возможные уроки из этого конфликта и внедрить их в режиме реального времени в нашу оборону и наступление в эпоху доминирования беспилотников", - заявил Гегсет.

Во время слушаний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину Кремниевой долиной войны и подчеркнул, что именно украинский опыт сегодня формирует новые подходы к ведению боевых действий.

Сенатор Крис Кунс также подчеркнул, что Украина стала одним из мировых лидеров в разработке дронов и систем борьбы с ними. Он напомнил, что США уже столкнулись с угрозой массового применения дешевых ударных беспилотников типа Шахед во время конфликтов на Ближнем Востоке.

«Следует осознать, что у Украины уже есть ответ на такую угрозу», — завершил он.

