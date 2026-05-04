Дональд Трамп мало интересуется Украиной, потому что считает войну очень дальним конфликтом. В то же время, его политика и давление на энергетику России сильно бьют по Кремлю, хотя президент США и не спешит с мирными переговорами.

Об этом в материале для издания Die Welt пишет Михаэль Рюле, более 30 лет работавший в Международном секретариате НАТО.

Какая роль Европы и позиция США в отношении Украины

По словам эксперта, США под руководством Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские страны, оставив за собой роль главного миротворца. При этом европейские государства остаются в стороне от непосредственного переговорного процесса.

Рюле отмечает, что заверения Трампа о завершении войны через 24 часа сейчас выглядят как попытка скрыть беспомощность.

«Трамп совершенно не заинтересован в Украине. Америка, по словам Трампа, находится „в тысячах миль от войны в Украине, отделенная гигантским океаном“. Такие разговоры не оказывают никакого давления на Россию, чтобы она согласилась на решение для Украины», — подчеркнул эксперт.

Удар по амбициям Кремля

Отмечается, что, несмотря на пассивность в переговорах по Украине, действия Трампа в других регионах нанесли ущерб стратегическим интересам РФ. К факторам воздействия относятся:

усиление давления на Иран, Кубу и Венесуэлу;

санкции против российских нефтяных компаний;

давление на Индию в целях отказа от российской нефти, что привело к падению доходов Москвы;

американское посредничество между Арменией и Азербайджаном.

По мнению Рюле, это разрушает фасад России как сверхдержавы, хотя Путин и пытается извлечь выгоду из вновь созданного Трампом «Совета мира».

Выиграет ли войну Украина?

Большинство экспертов соглашаются с тем, что Россия не способна выиграть войну на истощение. Территориальные достижения агрессора за последние два года минимальны при условии огромных потерь. Михаэль Рюле считает, что предстоящее решение конфликта позволит Украине сохраниться как функционирующему государству, однако не исключает территориальных уступок.

Автор подводит итог, что успех американских переговорщиков зависит от выносливости Европы: только продолжение поддержки Украины заставит Путин осознать непомерную цену агрессии. Мир в регионе возможен только при совместной работе США и Европы, несмотря на текущие разногласия в Альянсе.

