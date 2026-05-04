Какой подарок Украина может сделать Трампу: историк дал шутливый совет

Историк и публицист Ярослав Грицак оценил потенциальную роль США в мирных переговорах. В частности, он пошутил о подарке, который Украина может сделать президенту Штатов Дональду Трампу.

Об этом сказал профессор Украинского католического университета, историк и публичный интеллектуал Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

Специалисты спросили о роли Соединенных Штатов в переговорах.

«Отвечу шуткой. Мне сказал один высокопоставленный работник дипломатического корпуса в Украине, но не из Украины. „Лучший способ достижения мира — это подарить Трампу дворец Януковича в Межигорье“. Это было бы величайшим гарантером того, что Америка была бы готова защищать Украину», — смеется Грицак.

На самом деле, добавляет он, сейчас ситуация такова, что гарантий никто из игроков дать не может.

«Америка при Трампе стала очень ненадежным союзником. Поэтому возвращаемся к банальной фразе: единственным гарантом безопасности Украины сама Украина. Война заканчивается тогда, когда агрессор понимает, что цена агрессии слишком высока и может остановиться. Но пока этого нет», — считает он

Как акцентирует Грицак, Путин ставит нереалистичные цели по поводу денацификации Украины и тому подобное. Мол, война не завершится, пока они не будут достигнуты. Но выполнить такие задачи просто невозможно.

«Нет ощущение баланса между затратами и возможностью достижения целей. Пока российский диктатор этого не почувствует, ничего не будет», — отмечает историк.

Ранее Грицак заявил, что предварительные оценки о финальной стадии войны утратили актуальность из-за изменения глобальной ситуации, в частности конфликта в Иране. По его словам, новые обстоятельства указывают на то, что война может затянуться на неопределенный срок. Он воздерживается от конкретных прогнозов, отмечая высокую неопределенность. В то же время Грицак отметил, что у Украины есть примерно двухлетнее «окно возможностей» благодаря финансовой поддержке ЕС.

