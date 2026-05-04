Еще одна страна ЕС против быстрого вступления Украины: что говорят в правительстве

Франция выступает за поэтапное сближение Украины с ЕС, однако исключает ускоренную процедуру вступления. Министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад подчеркнул, что интеграция — это сложный и длительный процесс, не предусматривающий льготных условий.

Об этом Аддад сказал в интервью Le Figaro. Таким образом, он прокомментировал предыдущие предложения президента Макрона о «символическом членстве», отметив, что реальный путь к блоку требует времени и выполнения всех стандартов.

«Для Украины, как и для Молдовы и стран Западных Балкан, интеграция в Европейский Союз — это длительный процесс, требующий реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти», — добавил он.

Министр подчеркнул, что никаких компромиссов, в том числе ценностей и законодательства ЕС, быть не может. Хотя сближение Украины и других стран с ЕС является «геополитической необходимостью».

По словам Аддада, одним из решений может быть постепенный формат приближения к членству в ЕС, но с более глубокой интеграцией и с промежуточным статусом.

«Чтобы быть полноправным членом, иметь доступ ко всему, нужно говорить правду: никакого короткого пути не существует. Страны должны реформироваться. И сам Союз должен реформироваться и стать более гибким», — объяснил французский министр.

Ранее мы писали о том, что Франция и Германия предлагают для Украины «символическое» членство в ЕС без доступа Киева в бюджет, субсидий для сельского хозяйства и права голоса до тех пор, пока он не станет полноправным членом блока.

