Со временем даже самая качественная сантехника покрывается желтизной, известковым налетом и следами ржавчины. Обычные средства, такие как сода или уксус, часто дают лишь временный эффект и не справляются со старыми отложениями. Именно поэтому следует обратить внимание на более действенные, но одновременно доступные решения. Есть простое сыпучее средство, которое работает гораздо эффективнее и поможет вернуть даже старому унитазу идеальную чистоту без лишних трат.

Лучший вариант, который можно использовать в виде порошка — это кислородный отбеливатель на основе перкарбоната натрия. Он не только отбеливает, но и активно растворяет налет, органические загрязнения и желтизну. В отличие от агрессивных хлорных средств он работает мягче, но дает очень заметный результат.

Для очистки унитаза достаточно посыпать порошок на влажные стенки, особенно в местах с налетом. Далее следует оставить его на 20 минут, чтобы активные компоненты начали действовать. После этого поверхность очищают щеткой и смывают водой. Уже после первого применения заметно, что желтизна и налет исчезают, а поверхность становится белее.

Кислородный отбеливатель выделяет активный кислород при контакте с водой. Именно он расщепляет загрязнение и разрушает налет, который сложно убрать обычными методами. Кроме того, порошковая форма позволяет средству дольше оставаться на поверхности, а значит — действовать эффективнее.

Как добиться максимального эффекта

Для лучшего результата унитаз перед очисткой необходимо слегка смочить теплой водой, так порошок быстрее активируется. Если налет старый, средство можно оставить на более долгое время или повторить процедуру. Регулярное использование кислородного отбеливателя помогает не только очистить поверхность, но и предотвратить появление новых отложений.

