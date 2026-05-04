Ротару отказалась от больших гонораров и не выступает во время войны: ее экс-продюсер раскрыл причины

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская легендарная певица София Ротару длительное время не появляется на сцене и не радует поклонников новыми выступлениями.

Причины такого решения недавно прокомментировал ее бывший продюсер в комментарии росСМИ. По словам экс-продюсера артистки, одиозного россиянина Сергея Лаврова, несмотря на большой спрос, Ротару категорически отказывается от концертной деятельности. Он утверждает, что якобы певице регулярно поступают предложения со значительными гонорарами, однако она их отклоняет. И все из-за четкой проукраинской позиции.

«Поступает очень много предложений — вы даже не представляете, сколько. Звонят, предлагают большие деньги. Люди зовут выступить на мероприятиях. Но она не хочет, к сожалению, совсем не хочет. Недавно предлагали 200 тысяч евро за пять песен — это должно было быть выступление в Дубае. Она отказалась. Говорит: „Пока идут боевые действия, не время для концертов“», — рассказывает Лавров.

В свою очередь ранее сестра артистки, певица Аурика Ротару, рассказывала, что сейчас 78-летняя исполнительница находится в Украине. По ее словам, звезда ведет более закрытый образ жизни, заботится о хозяйстве и регулярно помогает украинской армии.

Также Аурика подтверждала, что отказ от выступлений — сознательное решение самой Ротару на период полномасштабной войны. В то же время в семье не исключают, что легендарная артистка может вернуться на сцену после победы Украины.

