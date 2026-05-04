Кристал Пэлас — Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги конференций
Следите на нашем сайте за ходом ответного поединка 1/2 финала Лиги конференций между английским и украинским клубами.
В четверг, 7 мая, донецкий "Шахтер" сыграет против английского "Кристал Пэлас" в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 30 апреля в польском Кракове, "горняки" уступили "орлам" со счетом 1:3.
Победитель этой пары в финале Лиги конференций сыграет с триумфатором полуфинального противостояния между испанским "Райо Вальекано" и французским "Страсбургом".
В первом матче "Райо Вальекано" дома выиграл со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 7 мая во Франции.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Шахтер".