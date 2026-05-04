Малина может давать обильный урожай даже без дорогих удобрений, если правильно подкормить ее в ключевой период — перед цветением. Именно в это время закладывается количество и качество будущих ягод, ведь многие садоводы замечают, что кусты растут хорошо, но ягоды мелкие и не очень сладкие. Причина часто кроется в недостатке питательных веществ, которые легко компенсировать простыми домашними растворами.

Чем подкормить малину перед цветением: эффективный домашний раствор

Один из самых действенных вариантов — раствор древесной золы с добавлением небольшого количества сахара. Именно такая смесь обеспечивает растение калием, отвечающим за сладость ягод, и одновременно активизирует необходимые процессы в почве.

Для приготовления берут примерно 1 стакан древесной золы на ведро теплой воды, хорошо перемешивают и дают настояться несколько часов. После этого добавляют 1 столовую ложку сахара, снова перемешивают и поливают кусты под корень. Такой раствор быстро усваивается и стимулирует формирование большего количества завязей.

Древесный пепел является естественным источником калия и фосфора — именно в этих элементах малина больше всего нуждается перед цветением. Они влияют на размер ягод, их сладость и урожайность. Сахар в небольшом количестве помогает активизировать микрофлору почвы, что улучшает усвоение питательных веществ.

Как правильно подкармливать малину

Полив следует проводить по влажной почве во избежание повреждения корней. Лучше всего делать это в вечернее время или в пасмурную погоду. Достаточно одной такой подкормки перед началом цветения, чтобы заметно улучшить результат.

Кроме подкормки, важно не забывать о регулярном поливе и разрыхлении почвы. Малина не любит пересыхания, особенно в период формирования ягод. Также следует убирать лишние побеги, чтобы растение направляло силы на формирование ягод.

