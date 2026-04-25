«Это не мир, а пауза перед новой войной»: Закаев о соглашении Трампа для Украины

Предложенные Украине условия от администрации президента США Дональда Трампа не означают достижения реального мира, а откладывают новый виток войны.

Об этом в эфире Эспрессо заявил государственный и политический деятель Чеченской Республики Ичкерия, глава правительства ЧРИ по изгнанию Ахмед Закаев в интервью программе «Студия Запад».

По его словам, сейчас Украина сталкивается с навязыванием формата урегулирования, отвечающего интересам России.

«Сегодня мы наблюдаем, как США в лице Трампа навязывают Украине мир, который предлагает Путин. Это будет отложенная война. Это не будет миром, это не будет мирным стратегическим соглашением — это будет отложенная война», — заявил Закаев.

Он пояснил, что отсутствие наказания для России за ее действия может иметь серьезные последствия.

«Если сегодня Россия не будет наказана за совершенное и в Украине, и в Грузии, и в Чечне, и в Ингушетии, она сохранится как империя. Если мы нарушим принцип неотвратимости наказания, мы им дадим очередной карт-бланш», — подчеркнул он.

Закаев добавил, что это может привести к новой, еще более жесткой агрессии.

«Мы стимулируем их на новую агрессию, на более жесткую и жестокую. Поэтому сегодня позиция украинского руководства, когда они говорят о мирном соглашении, что никаких территориальных уступок не будет», — отметил политик.

Он также отметил, что после прекращения активных боевых действий могут начаться процессы привлечения к ответственности военных преступников.

«Конечно, как только война остановится — и Путин, и Россия это понимают, — начнутся другие процессы, которые будут привлекать к ответственности военных преступников. А у них принцип сегодня один: победителей не судят. И им надо любой ценой победить здесь», — подчеркнул он.

По словам Закаева, только победа Украины на поле боя может обеспечить долгосрочную безопасность.

«Так же украинцам и всем желающим свободы и независимости своим народам нужно победить Россию именно на поле боя. Только это может обеспечить стратегическую безопасность не только Украине, но и всему европейскому континенту», — заявил он.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно поддерживать Украину до полного восстановления ее территориальной целостности.

«Мир обязан поддерживать Украину столько, сколько нужно для того, чтобы Украина не просто отстояла территорию по линии фронта, а чтобы Украина отстояла полностью свою страну, чтобы страна была деоккупирована, а виновники были привлечены к ответственности», — добавил Закаев.

По его мнению, только в таких условиях возможно достижение стабильности.

«Только в этом случае можно говорить о стратегической стабильности в этой войне», — подытожил он.

