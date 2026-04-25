Россия осуществляет массированную комбинированную атаку по Украине
Известно о многочисленных ударных беспилотниках и возможных пусках крылатых ракет.
Российские захватчики в ночь на 25 апреля совершают массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили о фиксации ударных беспилотников в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Ривненской и Черкасской областях.
Кроме того, сообщается о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками ТУ-95МС из района Каспийского моря.
Мониторинговые каналы отмечают, что первые крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются два часа.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 апреля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар.
Мы ранее информировали, что российские войска массированно атаковали Шостку Сумской области ударными беспилотниками.