ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

Россия осуществляет массированную комбинированную атаку по Украине

Известно о многочисленных ударных беспилотниках и возможных пусках крылатых ракет.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Комментарии
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС

Российские захватчики в ночь на 25 апреля совершают массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили о фиксации ударных беспилотников в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Ривненской и Черкасской областях.

Кроме того, сообщается о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками ТУ-95МС из района Каспийского моря.

Мониторинговые каналы отмечают, что первые крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются два часа.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 25 апреля атаковали Днепр ударными беспилотниками, в результате чего снялся пожар.

Мы ранее информировали, что российские войска массированно атаковали Шостку Сумской области ударными беспилотниками.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
477
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie