Курс валют на 24 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 апреля. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 6 копеек и составила 43,94 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 11 копеек) и злотого (упал на 2 копейки).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,94 (+6 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,38 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,10 (-2 коп.)

Напомним, экономист Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 45–46 гривен уже в 2026 году, и нынешний уровень не пиковый. Среди причин: рост инфляции, подорожание товаров и горючего, а также рекомендации МВФ по более слабой игре.