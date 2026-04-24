Речь принца Гарри в Киеве: президент Трамп отреагировал на слова сына короля Чарльза

Вчера герцог Сассекский совершил неожиданную поездку в Украину и выступил с речью на Киевском форуме по безопасности. Во время своего выступления принц Гарри призвал «американское руководство активизироваться» — не называя имени Трампа напрямую, чтобы завершить войну, развязанную Россией в Украине.

«Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории, — сказал Гарри. — Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены». Это момент для американского лидерства, — продолжил он. — Момент, когда Америка должна показать, что она способна выполнять свои международные договорные обязательства не из благотворительности, а исходя из своей собственной важной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности», - сказал младший сын короля Чарльза.

Позже в тот же день журналисты в Овальном кабинете спросили Трампа о высказываниях принца. Сначала он уклонился от ответа, кратко упомянув Меган Маркл.

«Принц Гарри? Как у него дела? Как его жена?» — спросил Трамп. «Передайте ей, пожалуйста, мои приветы», - цитирует слова Трампа журнал People. Затем он добавил: «Я знаю одно: принц Гарри не выражает мнение всей Великобритании. Это точно. Думаю, я выражаю мнение Великобритании больше, чем принц Гарри. Но я ценю его совет».

Напомним, в своей речи на форуме принц Гарри повторил слова своей матери – принцессы Дианы.

«Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, понимающий, что такое служение, как гуманист, видевший человеческие жертвы конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен привыкать к этой войне или не замечать ее последствий».