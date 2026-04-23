Принц Гарри в Киеве: стала известна основная цель визита герцога Сассекского

Принц Гарри / © Associated Press

Младший сын короля Чарльза снова приехал в Киев, уже второй раз за последние полгода, чтобы напомнить миру о стойкости украинцев, и о том, что не следует забывать за какие ценности боятся люди в Украине.

Принц Гарри прибыл в Киев поездом и сегодня должен выступить с речью, в которой резко раскритикует президента России Владимира Путина.

Герцог сказал газете The Sun:

«Приятно снова оказаться в Украине – стране, которая храбро и успешно защищает восточный фланг Европы. Важно, чтобы мы не упускали из виду значимость этого».

Принца приветствовала исполнительный директор Фонда «Открой Украину», организатор Киевского форума по безопасности, в котором примет участие Гарри, Рамина Шут.

Гарри примет участие в форуме и присоединится к одной из панелей с участием украинских ветеранов. Сообщается, что принц выступит с резкой речью, осуждающей Путина и называющей его военные преступления «систематическими и преднамеренными».

Напомним, недавно Гарри и его жена Меган Маркл совершили тур по Австралии по итогам которого герцогиня Сассекская делилась видео.

