- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 882
- Время на прочтение
- 1 мин
Принц Гарри в Киеве: стала известна основная цель визита герцога Сассекского
Сегодня утром на вокзале в Киеве пассажиры могли увидеть неожиданного гостя, прибывшего в нашу страну для нашей поддержки.
Младший сын короля Чарльза снова приехал в Киев, уже второй раз за последние полгода, чтобы напомнить миру о стойкости украинцев, и о том, что не следует забывать за какие ценности боятся люди в Украине.
Принц Гарри прибыл в Киев поездом и сегодня должен выступить с речью, в которой резко раскритикует президента России Владимира Путина.
Герцог сказал газете The Sun:
«Приятно снова оказаться в Украине – стране, которая храбро и успешно защищает восточный фланг Европы. Важно, чтобы мы не упускали из виду значимость этого».
Принца приветствовала исполнительный директор Фонда «Открой Украину», организатор Киевского форума по безопасности, в котором примет участие Гарри, Рамина Шут.
Гарри примет участие в форуме и присоединится к одной из панелей с участием украинских ветеранов. Сообщается, что принц выступит с резкой речью, осуждающей Путина и называющей его военные преступления «систематическими и преднамеренными».
Напомним, недавно Гарри и его жена Меган Маркл совершили тур по Австралии по итогам которого герцогиня Сассекская делилась видео.