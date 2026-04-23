- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 950
- Час на прочитання
- 1 хв
Принц Гаррі у Києві: стала відома основна мета візиту герцога Сассекського
Сьогодні вранці на вокзалі у Києві пасажири могли побачити несподіваного гостя, який прибув до України для нашої підтримки.
Молодший син короля Чарльза знову приїхав до Києва, вже вдруге за останні півроку, щоб нагадати світу про стійкість українців, і про те, що не слід забувати за якісь цінності бояться люди в Україні.
Принц Гаррі прибув до Києва потягом і сьогодні має виступити з промовою, де різко розкритикує президента Росії Володимира Путіна.
Герцог сказав газеті The Sun:
«Приємно знову опинитися в Україні – країні, яка хоробро та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не забували значущість цього».
Принца вітала виконавча директорка Фонду «Відкрий Україну», організаторка Київського безпекового форуму, в якому візьме участь Гаррі, Раміна Шут.
Гаррі візьме участь у форумі та приєднається до однієї з панелей за участю українських ветеранів. Повідомляється, що принц виступить із різкою промовою, яка засуджує Путіна і називає його військові злочини «систематичними та навмисними».
Нагадаємо, нещодавно Гаррі та його дружина Меган Маркл здійснили тур Австралією за підсумками якого герцогиня Сассекська ділилася відео.