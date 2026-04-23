Суспільство
950
Принц Гаррі у Києві: стала відома основна мета візиту герцога Сассекського

Сьогодні вранці на вокзалі у Києві пасажири могли побачити несподіваного гостя, який прибув до України для нашої підтримки.

Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Молодший син короля Чарльза знову приїхав до Києва, вже вдруге за останні півроку, щоб нагадати світу про стійкість українців, і про те, що не слід забувати за якісь цінності бояться люди в Україні.

Принц Гаррі прибув до Києва потягом і сьогодні має виступити з промовою, де різко розкритикує президента Росії Володимира Путіна.

Принц Гаррі, фото: x.com/chrisshipitv

Герцог сказав газеті The Sun:

«Приємно знову опинитися в Україні – країні, яка хоробро та успішно захищає східний фланг Європи. Важливо, щоб ми не забували значущість цього».

Принца вітала виконавча директорка Фонду «Відкрий Україну», організаторка Київського безпекового форуму, в якому візьме участь Гаррі, Раміна Шут.

Гаррі візьме участь у форумі та приєднається до однієї з панелей за участю українських ветеранів. Повідомляється, що принц виступить із різкою промовою, яка засуджує Путіна і називає його військові злочини «систематичними та навмисними».

Принц Гаррі в Києві

Нагадаємо, нещодавно Гаррі та його дружина Меган Маркл здійснили тур Австралією за підсумками якого герцогиня Сассекська ділилася відео.

Меган і Гаррі в Австралії / © Associated Press

