Шоу-бізнес
177
1 хв

Енн Гетевей у смугастій сукні з двошаровою спідницею викликала фурор у Лондоні

Акторка знову продемонструвала на червоній доріжці продуманий до дрібниць образ від якого перехоплювало подих.

Енн Гетевей / © Associated Press

Після лондонської прем’єри «Диявол носить Prada 2» Енн Гетевей та інші актори відвідали захід A Night With Runway, урочистий прийом організований на честь фільму, який провели у Національній галереї. Акторка сяяла перед камерами в яскравому вбранні, яке одразу стало родзинкою вечора — оригінальній сукні від Louis Vuitton.

Сукню створили для Енн на замовлення, спеціально для появи на вечірці. Це було вбрання-бюстьє з декольте-серцем, яке ідеально підкреслювало витончені плечі, а принт у смужки робив сукню не схожою на жодну іншу, додавав оригінальності та індивідуальності.

Спідниця сукні була двошаровою: перший шар — це приталена спідниця-олівець довжини міді, а другий асиметрична пишна спідниця-балон зі шлейфом.

Акторка доповнила образ гламурними туфлями зі стразами від Christian Louboutin та прикрасами у вигляді змій від Bvlgari.

Також того дня відбулася презентація фільму у Лондоні, де Енн продемонструвала іншу сукню — ефектне вбрання від Versace, створене на замовлення. Особливого цікавого ефекту сукні акторки надавали такі деталі, як великі ґудзики та крій у стилі смокінгу, тоді як нижня частина вбрання спадала у розкішному силуеті, ще більше підкреслюючи її фігуру.

